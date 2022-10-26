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Hastane yolunda kahreden kaza! Uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralı

Antalya'da, bir süredir tedavi gören bebeklerini eşi ile birlikte hastaneye götüren uzman çavuş Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı otomobil şarampole devrildi. Feci kazada sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Annesi ile birlikte hastaneye kaldırılan 8 aylık bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kahreden kazada can veren baba ile oğlunun cenazelerini teslim alan yakınlarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet personeli destek oldu

Giriş: 26.10.2022 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
Hastane yolunda kahreden kaza!
Hastane yolunda kahreden kaza!
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AA

Antalya'da, devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı.

Döşemealtı ilçesinden kent merkezine ilerleyen Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Dağbeli Mahallesi geçişinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

8 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden yaralı çıkarılan sürücünün eşi Zeliha Özdemir ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç Özdemir ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen bebek de hayatını kaybetti. Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

TEDAVİ GÖREN BEBEĞİ HASTANEYE GÖTÜRÜYORLARMIŞ

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı bildirilen sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in, bir süredir tedavisi süren bebeklerini kontrol amaçlı hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

BABA İLE OĞLU YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Kazanın ardından Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir ve bebeği İbrahim Meriç'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi.

SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ İLE POLİS DESTEK OLDU

Cenazelerin teslimi sırasında üzüntü yaşayan aile üyelerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet personeli destek oldu.

Türk bayrağına sarılı Özdemir'in cenazesi, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndaki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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