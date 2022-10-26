Hastane yolunda kahreden kaza!

Antalya'da, devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı.
Döşemealtı ilçesinden kent merkezine ilerleyen Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Dağbeli Mahallesi geçişinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
8 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI
Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden yaralı çıkarılan sürücünün eşi Zeliha Özdemir ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç Özdemir ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen bebek de hayatını kaybetti. Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
TEDAVİ GÖREN BEBEĞİ HASTANEYE GÖTÜRÜYORLARMIŞ
Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı bildirilen sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in, bir süredir tedavisi süren bebeklerini kontrol amaçlı hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
BABA İLE OĞLU YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Kazanın ardından Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir ve bebeği İbrahim Meriç'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi.
SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ İLE POLİS DESTEK OLDU
Cenazelerin teslimi sırasında üzüntü yaşayan aile üyelerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet personeli destek oldu.
Türk bayrağına sarılı Özdemir'in cenazesi, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndaki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!