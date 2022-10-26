Hastane yolunda kahreden kaza!

Antalya'da, devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı.

Döşemealtı ilçesinden kent merkezine ilerleyen Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Dağbeli Mahallesi geçişinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

8 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden yaralı çıkarılan sürücünün eşi Zeliha Özdemir ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç Özdemir ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen bebek de hayatını kaybetti. Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

TEDAVİ GÖREN BEBEĞİ HASTANEYE GÖTÜRÜYORLARMIŞ

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı bildirilen sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in, bir süredir tedavisi süren bebeklerini kontrol amaçlı hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.