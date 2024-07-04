Hastane inşaatında yangın
Şırnak'ta yapımı süren 500 Yataklı Bölge Devlet Hastanesinin inşaat alanındaki depo kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü
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Şırnak'ın İkizce Köyü yakınlarında yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi’nin inşaat alanındaki malzemelerin bulunduğu depo kısmında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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