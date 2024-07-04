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        Hastane inşaatında yangın

        Şırnak'ta yapımı süren 500 Yataklı Bölge Devlet Hastanesinin inşaat alanındaki depo kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 00:22 Güncelleme: 04.07.2024 - 00:37
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          Şırnak'ın İkizce Köyü yakınlarında yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi’nin inşaat alanındaki malzemelerin bulunduğu depo kısmında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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          Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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