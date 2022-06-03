ABD'nin Rusya ile ilgili istihbarat raporları sızdı

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Newsweek'in paylaştığı istihbarat raporlarına göre, Odessa şu an için Putin'in ordusundan güvende. Gazeteye konuşan bir kaynak "Ruslar Mykolaiv'e ilerleme fikrini terk etmiş görünüyor" dedi.

Yetkili isim, Rus birliklerinin Donbas bölgesinde yavaş ilerlemesine rağmen diğer her şeyin durduğunu belirtti. Kaynak "Rus takviye birlikleri geldiğinde bile, parça parça, bir araya getirilmiş 600-700 askerlik birlikler halinde, üst karargahlarıyla gerçek bir ilişkisi olmayan ve çok az savaş ruhuyla garip kuvvetler yığını halinde geliyorlar. Rusya için işler iyi görünmüyor" dedi.

Pentagon'da görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Nükleer silah konusunda konuşmakta tereddüt ediyorum ama Putin kesinlikle elinde çok az seçenek olduğunu görerek durumu tırmandırmanın yollarını arayabilir. Zaten ordusunun neredeyse dörtte birini kaybetti" dedi.

KANSER VE SUİKAST GİRİŞİMİ

İstihbarat raporlarını okuyan 3 isim Newsweek'e verdiği demeçte, Putin'in Nisan ayında ileri evre kanser tedavisi gördüğünü de iddia etti.

Aynı kaynaklar, yaptıkları değerlendirmelerin Mart ayında Putin'e suikast girişimi olduğunu da doğruladığını öne sürdü.

Newsweek ile e-posta yoluyla iletişim kuran Ulusal İstihbarat Direktörlüğü üst düzey yetkilisi ise, "Bildiğimiz şey, sisle kaplı olsa da dışarıda bir buzdağı olduğu gerçeği. Putin'in yabancı liderlerle çok az görüşmesi oldu. Putin'in izolasyonu, spekülasyon seviyelerini artırdı" diye konuştu.

Başka bir kaynak ise, Rus liderin dünyadan uzaklaşmasının ve kendini izole etmesinin bu iddiaları doğrulamanın zorlaştırdığını söyledi.

RUSYA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Batı ülkelerinin uzun zamandır ortaya attığı bu iddialar geçtiğimiz haftalarda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Lavrov "Başkan Putin her dün düzenlik olarak etkinliklere katılıyor. Onun TV'de görebiliyorsunuz, haberlerini okuyabiliyorsunuz ve konuşmalarını dinleyebiliyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan bu kişinin sağlığından şüphe duymaz diye düşünüyorum" demişti.