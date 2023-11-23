Hastalığı yüzünde terk edildi ama kendine bambaşka bir hayat yarattı!

Ancak başka bir trajedi olarak; doktorlar Mui için iyi haberler vermiyordu, küçük kızın çok fazla yaşamayacağı düşünülüyordu. Ancak çift küçük kızdan vazgeçmedi ve eğer bu onun son günleriyse, en iyi şekilde yaşamasını sağlamaya karar verdi.

Mui üç yaşına geldiğinde Tina ve Rog bağlarını resmileştirmeye ve onu resmi olarak evlat edinmeye karar verdiler. Elbette, tüm zorlukların farkında olarak...