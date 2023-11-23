Hastalığı yüzünde terk edildi ama kendine bambaşka bir hayat yarattı!
Vücudunu etkileyen bir sendromla doğan Mui, öz ebeveynleri tarafından terk edildi. Ancak daha sonra harika bir aile tarafından evlat edinildi ve tüm zorbalıklara rağmen hayatını baştan yarattı.
- 1
Çin'de doğan Mui Thomas, Harlequin iktiyozu denilen sendromla dünyaya geldi. Bu sendroma sahip kişilerin vücudu; sert, çatlayan ve kırmızı bir kabukla çevrelenir.
Ne yazık ki Mui'nin ebeveynleri kızının hastalığını kabul edemedi ve küçük bebeği terk ettiler. Ancak kader ani bir dönüş yaptı ve Mui 1,5 yaşındayken Tina ve Rog Thomas onun koruyucu ailesi oldu.
- 2
Ancak başka bir trajedi olarak; doktorlar Mui için iyi haberler vermiyordu, küçük kızın çok fazla yaşamayacağı düşünülüyordu. Ancak çift küçük kızdan vazgeçmedi ve eğer bu onun son günleriyse, en iyi şekilde yaşamasını sağlamaya karar verdi.
Mui üç yaşına geldiğinde Tina ve Rog bağlarını resmileştirmeye ve onu resmi olarak evlat edinmeye karar verdiler. Elbette, tüm zorlukların farkında olarak...
- 3
İşler giderek daha iyi bir noktaya ilerliyordu; Mui ona biçilen karamsar rolü oynamak yerine; neşeli ve hareketli bir çocuktu. Doktorların tüm söylemlerine karşı gayet dirençliydi. Çift giderek kızları Mui'ye daha fazla bağlandı hatta aralarındaki bağ o kadar derinleşti ki sevgileri sarsılmaz bir hal aldı.
-
- 4
Anne baba, kızlarının sağlığı için her şeyi yaptı ancak onu zorbalıktan korumak başka bir sorundu. Mui, büyürken birçok kaba bakış, rahatsız edici davranışlar ve zorba hareketlerle karşılaştı.
- 5
Özellikle lise zamanlarında zorbalık boyutu o kadar arttı ki, sınıf arkadaşları Mui'ye 'doğmaması gerektiği' gibi acımasızca sözler söyleyebiliyordu. Bu dışlama okul dışında mahallesine kadar gelmişti.
- 6
Ancak Mui ebeveynlerinin sonsuz desteği ve kendisine olan özgüveni sayesinde hayatı yaşamanın yeni bir yolunu buldu ve sonradan çok başarılı olacağı ragbi sporunu keşfetti. Bu harika karar beraberinde hayatının değişmesini sağladı.
-
- 7
Şu anda 30 yaşında olan Mui, hayatından kareleri Instagram hesabında paylaşıyor.
- 8
Yolculuğunu, başından geçen tüm tecrübeleri kucaklayarak; onunla aynı şeyi yaşayan insanlara ilham oluyor.
- 9
Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Mui Thomas Instagram
-