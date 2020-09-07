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Covid-19 döneminde normal hasta sayısı azaldı

Covid-19 pandemisi dolayısıyla, durumu acil olmayan normal hastalar hastanelere gitmekten kaçtı. Bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) istatistiklerine de yansıdı. Hastanelere müracaat eden SGK’lı hasta sayısı nisan ve mayıs aylarında 3’te 2 oranında azaldı. Buna karşılık hasta başına ortalama maliyet, ikiye katlandı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

07.09.2020 - 07:24 | Güncelleme: ABONE OL
normal hasta sayısı
Ahmet Kıvanç

Covid-19 pandemisi dolayısıyla hastanelerde virüs kapmaktan korkan vatandaşlar, acil bir rahatsızlığı yoksa hastanelere gitmekten kaçınıyor. Acil müdahaleyi gerektirenler dışında ameliyatların ertelendiği hastanelere poliklinik hizmetleri için başvurular da azaldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK) verilerine göre, geçen yıl hastanelere yapılan müracaat sayısı ocakta 53.8 milyon, şubatta 48.2 milyon, martta 49.9 milyon, nisanda 48.6 milyon, mayıs ayında 47.1 milyon olmak üzere beş ayda 247 milyon 663 bin oldu. Hastaneye müracaat sayısı bu yılın ilk iki ayında sırasıyla 55.9 milyon ve 49.9 milyon olarak gerçekleşti. Mart ayında covid-19 pandemisinin başlamasıyla hastaneye müracaat sayısı 36.9 milyona, nisanda 17 milyona, mayıs ayında da 15.2 milyon kişiye geriledi. Nisan ve mayıs ayındaki müracaatlar, geçen yılın aynı aylarının 3’te 1’i seviyesine geriledi. Bu yıl beş aylık dönemdeki toplam müracaat sayısı da 174 milyon 815 bin kişi oldu.

Hastane müracaatlarında en büyük düşüş 2. basamak devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinde yaşandı. Nisan ve mayıs aylarında 2. basamak devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki hasta sayısı 4’te 1’e kadar geriledi.

YILAYHASTANELERE YAPILAN MÜRACAAT SAYISI
Bin Adet
DEVLET 2.BASAMAKDEVLET 3.BASAMAKÖZELÜNİVERSİTETOPLAM
2019Ocak29.08612.2027.8654.67653.829
Şubat26.24911.2476.3654.36948.230
Mart26.90511.5936.8094.63949.947
Nisan26.83510.7356.6134.37548.558
Mayıs25.42411.2266.4424.00647.099
5 aylık toplam134.49957.00334.09422.066247.663
Yıllık toplam310.363133.34978.04451.377573.133
2019Ocak30.36912.8937.7684.86355.893
Şubat26.78212.2736.4074.44349.906
Mart19.3918.3085.7043.46536.868
Nisan8.2524.4652.9931.24916.959
Mayıs6.7033.7473.5131.22715.190
5 aylık toplam91.49741.68526.38615.247174.815

ORTALAMA MALİYET İKİYE KATLANDI

Covid-19 döneminde hasta sayısı azalırken, hasta başına ortalama maliyet ise ikiye katlandı. Hasta başına ortalama maliyet geçen yıl martta 92.27 TL, nisanda 90.25 TL, mayıs ayında da 92.15 TL olarak gerçekleşti. Buna karşılık bu yılın aynı aylarında hasta başına ortalama maliyet sırasıyla 107.95 TL, 179.61 TL ve 187.30 TL oldu.

Maliyetin devlet, özel ve üniversite hastanelerinde benzer oranlarda artması dikkat çekti.

HASTA BAŞINA ORTALAMA MALİYET
TL
YılAyDEVLET 2.BASAMAKDEVLET 3.BASAMAKÖZELÜNİVERSİTETOPLAM
2019Ocak50,73100,85110,28220,5085,54
Şubat53,43107,08124,74231,8091,51
Mart53,86107,04124,24231,1692,27
Nisan52,40105,48124,99232,5390,25
Mayıs52,50106,64128,80244,2092,15
5 aylık toplam52,58105,42122,61232,0490,34
Yıllık toplam51,86107,06125,98236,1991,32
2019Ocak50,90102,03115,82224,1786,79
Şubat54,49113,58129,44241,4895,29
Mart56,89119,69153,72290,26107,95
Nisan80,80186,17273,23584,75179,61
Mayıs84,27192,54246,11565,72187,30
5 aylık toplam65,47142,80183,66381,28131,39

HASTANELERE YAPILAN ÖDEMELER AZALDI

Hasta başına ortalama maliyet ikiye katlanmasına karşın, hasta sayısındaki azalma dolayısıyla pandemi döneminde SGK’nın hastanelere yaptığı ödemeler dikkat çekici şekilde azaldı. İlk iki ay geçen yılın aynı aylarının üzerinde seyreden aylık fatura ödemeleri mart ayından itibaren geçen yılın altına inmeye başladı. Toplam ödemeler geçen yıl nisanda 4.4 milyar, mayısta 4.3 milyar lira olurken, bu yılın aynı aylarında sırasıyla 3 milyar ve 2.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Fatura ödemelerindeki azalma, hastanelerin gelirlerinin de azaldığı anlamına geliyor. En büyük gerileme ikinci basamak devlet hastanelerinde kaydedildi. Bu hastanelerin nisan mayıs aylarındaki iki aylık geliri geçen yıl 2.7 milyar lira olurken, bu yıl 1.2 milyar liraya geriledi. Üçüncü basamak hastanelerin iki aylık geliri 2.3 milyardan 1.5 milyar liraya, üniversite hastanelerinin geliri de 2 milyardan 1.4 milyar liraya düştü. Özel hastanelerin gelirleri ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1.7 milyar lira olarak gerçekleşti.

FATURA TUTARI (KDV Hariç)
Bin TL
YılAyDEVLET 2.BASAMAKDEVLET 3.BASAMAKÖZELÜNİVERSİTETOPLAM
2019Ocak1.475.5611.230.520867.3071.031.1604.604.548
Şubat1.402.6151.204.289793.9501.012.8414.413.696
Mart1.449.0751.240.972846.0091.072.3624.608.417
Nisan1.406.0631.132.309826.5611.017.3624.382.295
Mayıs1.334.7991.197.171829.753978.2874.340.010
5 aylık toplam7.068.1136.005.2614.163.5805.112.01222.348.965
Yıllık toplam16.095.71614.276.8049.831.59212.134.60152.338.713
2019Ocak1.545.7201.315.414899.6701.090.1414.850.946
Şubat1.459.3141.393.948829.3631.072.9904.755.615
Mart1.103.087994.381876.8231.005.6913.979.982
Nisan666.796831.176817.839730.1463.045.957
Mayıs564.864721.375864.622694.2302.845.091
5 aylık toplam5.339.7805.256.2954.288.3174.593.19819.477.591

SGK’NIN TOPLAM SAĞLIK GİDERLERİ ARTTI

Her ne kadar tedavi hizmetleri için hastanelere fatura karşılığı yapılan ödemeler azaldı ise de SGK’nın toplam sağlık giderleri artmaya devam ediyor. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 54.1 milyar lira olan SGK’nın toplam sağlık harcamaları bu yılın aynı döneminde 66 milyar liraya ulaştı.

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