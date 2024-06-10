Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Özgünlü, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı, M.S.D. serbest bırakıldı.

Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Siverek'ten getirilen hayvanlar tespit edilerek, karantinaya alındı. Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. ise gözaltına alındı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve tarım il müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır.