4 çocuk annesiydi evde ölü bulundu!
Yalova'nın Armutlu ilçesinde, 29 yaşındaki 4 çocuk annesi olan Hasibe Babir'in cansız bedeni, işten eve gelen eşi tarafından bulundu. Babir'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak
Yalova'da olay, Armutlu ilçesinde yaşandı. Karşıyaka Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda bir apartmanda yaşayan 4 çocuk annesi Hasibe Babir (29), dün kahvaltılarını yaptırdıktan sonra çocuklarını okula gönderdi.
EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
AA'da yer alan habere göre okul dönüşünde kapının açılmaması üzerine çocuklarının yardım istediği komşuları, Babir'in eşini arayarak durumu bildirdi. İşten gelerek kapıyı açan eşi, Babir'in cansız bedeniyle karşılaştı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası Babir'in cesedi, Armutlu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kadının cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.