Haşdi Şabi Suriye'ye girebilir

Suriyeli muhalifler, Halep'in kontrolünü sağlayıp ardından da Hama'nın merkezine yaklaşınca, Iraklı Şii grupların Beşar Esad Yönetimine destek verip vermeyeceği merak konusu oldu. Reuters'ın haberine göre pazartesi günü bir grup Iraklı Şii milis, Suriye'ye giriş yaptı.

Irak'ın iki büyük şii milis gücü olan Ketaib Hizbullah ve Haşdi Şabi geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamalarda net bir tavır sergilemedi. Ketaib Hizbullah, Suriye'ye girip girmeyecekleri ile ilgili bir karara varmadıklarını açıkladı.

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4 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinde ise Haşdi Şabi'nin önemli figürlerinden olan Eyyüb Falih Hasan el-Rubayi 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda "Hz. Zeynep iki defa esir düşmeyecek, biz Abbas'ın ordularıyız." diyerek Suriye'ye girebileceklerinin sinyalini verdi. Kezâ, Hz. Zeynep'in Türbesi Şam'da bulunuyor. Yayınlanan videoda milislerin teçhizatlı görüntülerine yer verildi.