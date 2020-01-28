\u00a0 Elaz\u0131\u011f da meydana gelen 6,8 lik depremden sonra Malatya\u2019da da iki a\u011f\u0131r hasarl\u0131 bina bo\u015falt\u0131ld\u0131. M\u00fch\u00fcrlenen binalar\u0131n \u00e7evresinde yo\u011fun g\u00fcvenlik \u00f6nlemi al\u0131nd\u0131.\u00a0 Ferdi Durdu\u2019nun haberine g\u00f6re, kolonlar\u0131nda \u00e7atlama oldu\u011fu i\u00e7in can ve mal g\u00fcvenli\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan risk olu\u015fturan iki bina bo\u015falt\u0131l\u0131rken, her iki bina i\u00e7in de y\u0131k\u0131m karar\u0131 ile ilgili valili\u011fin verece\u011fi onay\u0131n beklendi\u011fi bildirildi. M\u00fch\u00fcrlenen binalardan ya\u011fmur apartman\u0131 sakini Ertu\u011frul Tekedereli, deprem oldu\u011fu esnada evde bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cO s\u0131rada annem evdeydi. Depremin ard\u0131ndan herkes d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131, evde hi\u00e7 kimse kalmad\u0131. Deprem sabah\u0131 eve geldi\u011fimizde kolonlar\u0131 iki tanesinde y\u0131k\u0131lma ve e\u011filme vard\u0131. Bu durumu yetkililere ihbar ettik. Emniyet ekipleri geldi, \u00e7evre g\u00fcvenli\u011fini alarak apartman\u0131 bo\u015faltt\u0131lar. \u0130ki g\u00fcn sonrada yetkililer e\u015fli\u011finde apartmanda kalanlara 10 dakika s\u00fcre verildi ve herkes evlerine giderek, ihtiyac\u0131 olan e\u015fyalar\u0131 ald\u0131lar. \u015euanda da akraba ve kom\u015fular\u0131m\u0131zda kal\u0131yoruz. Eve girilecek gibi de\u011fil, odalar\u0131n duvarlar\u0131nda y\u0131k\u0131klar var. Korkun\u00e7 bir \u015fey, evde ciddi hasar olu\u015ftu\u201d dedi. Tekedereli, e\u015fyalar\u0131n\u0131n evde kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, binan\u0131n y\u0131k\u0131l\u0131p y\u0131k\u0131lmayaca\u011f\u0131yla ilgili kendilerine bir bilgi gelmedi\u011fini s\u00f6yledi. Depremzede Kemal Ku\u015fo\u011flu ise depremden dolay\u0131 oturduklar\u0131 binan\u0131n hasar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydederek, \u201cA\u011f\u0131r hasarl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in binay\u0131 tahliye ederek, m\u00fch\u00fcrlediler. Ba\u015fkalar\u0131n\u0131n evlerinde kal\u0131yoruz, ma\u011fdur durumday\u0131z. Herkes farkl\u0131 bir \u015fey s\u00f6yl\u00fcyor, bir an \u00f6nce bize yard\u0131m etsinler\u201d dedi. \u201cB\u00dcY\u00dcK \u0130HT\u0130MALLE HER \u0130K\u0130 B\u0130NADA YIKILACAK\u201d U\u00e7ba\u011flar Mahalle Muhtar\u0131 Abdulvahap Orta\u00e7, bo\u015falt\u0131lan her iki binada da can kayb\u0131n\u0131n ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Orta\u00e7, deprem sonras\u0131 Ya\u011fmur ve Atmaca apartmanlar\u0131n\u0131n kolonlar\u0131n\u0131n patlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydederek, \u201c\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n m\u00fchendisleri \u2018girilemez\u2019 raporu verdi. Emniyet ve belediye ekipleri geldi ve binalar m\u00fch\u00fcrlendi. M\u00fch\u00fcrlenen binalarda kalan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z i\u00e7in Battalgazi Kaymakaml\u0131\u011f\u0131 ile Battalgazi Belediyesi\u2019nin olu\u015fturdu\u011fu kriz masas\u0131nda akraba, e\u015f ve dostlar\u0131n\u0131n yanlar\u0131na gitmeyen vatanda\u015flar Battalgazi Belediyesi\u2019nin tesisleriyle, bir okulun pansiyonunu a\u00e7t\u0131k. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n evlerinde ila\u00e7lar\u0131, de\u011ferli varl\u0131klar\u0131, hayatlar\u0131n\u0131 devam ettirebilecek e\u015fyalar\u0131na ihtiya\u00e7lar\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in kaymakaml\u0131\u011f\u0131m\u0131za m\u00fcracaatta bulunduk. Apartmanda kalan vatanda\u015flara 10\u2019ar dakika m\u00fcsaade etmek kayd\u0131yla i\u00e7eriye girip \u00f6zel e\u015fyalar\u0131n\u0131, ila\u00e7lar\u0131n\u0131 ald\u0131lar\u201d dedi. Binalara giri\u015fin yasak oldu\u011funu kaydeden Orta\u00e7, \u201cVatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n e\u015fyalar\u0131 i\u00e7eride. \u015euan bir ma\u011fduriyet var ama bu ma\u011fduriyetleri de en k\u0131sa s\u00fcrede giderilecektir. Valili\u011fin alaca\u011f\u0131 karara g\u00f6re de hareket edilecek. Y\u0131k\u0131m karar\u0131n\u0131n valilikte onayda beklendi\u011fi s\u00f6ylendi. B\u00fcy\u00fck ihtimalle her iki binada y\u0131k\u0131lacak\u201d diye konu\u015ftu. Bo\u015falt\u0131lan 6 kat\u0131l\u0131 Ya\u011fmur apartman\u0131nda 27, 6 katl\u0131 Atmaca apartman\u0131nda ise 18 ailenin kald\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.