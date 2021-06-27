Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. İş insanı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, üniversitedeki mezuniyet törenine katılıp öğrencilerin sevincine ortak oldu. Törende başarılı pek çok projeye imza atan ünlü iş insanı Metin Güneş de öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Dallarında başarılı olan öğrencilere diplomalarını ve ödüllerini verdi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle bin 554 öğrenci diplomalarını aldı. Törene Adalet Bakanı Abdülhamid Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.
Törende konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin dört bir yanında mezunlarına rastladığını söyledi. Yeni mezunlara da altın öğütler verdi. Kalyoncu, "Bir gün Londra'da bir öğrencimiz geldi, kaymakam adayı olmuş. Orada yüksek lisans ve eğitim yapıyor. Konya'da bir kaymakam, Anadolu'da bir savcı, kendi şantiyemde proje müdürü veya muhasebeci veya bir hukuk bürosunda... Hatta bir gün fizyoterapist geldi, İstanbul'da HKÜ Fizyoterapi mezunu olduğunu duydum, şaşırdım. Gerçekten bunlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Cemal Kalyoncu öğrencilere şöyle seslendi: "Başarının ilk anahtarı dürüst ve güvenilir bir insan olabilmektir. Doğruluktan ve adaletten asla sapmayın. Hayaller kurun ve gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışın. Engeller, zorluklar sizi yıldırmasın. Bu ülkenin genç, parlak zihinleri olarak istediğiniz her şeyi başarabileceğinizden bir an bile kuşkunuz olmasın."
Yapılan konuşmaların ardından diploma törenine geçildi. Birçok başarılı projeye imza atan ünlü iş insanı Metin Güneş de öğrencilerin heyecan ve sevincini paylaştı. Güneş öğrencilere, "Başarılı olmak için çok çalışın ve asla pes etmeyin" diye seslendi, dallarında birinci olanlara diplomalarını ve ödüllerini verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!