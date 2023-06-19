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Türkiye’nin uluslararası platformdaki biletleme şirketi Biletinial, Harvard Business School'un (HBS) Field Immersion Projesi kapsamında tüm dünyadan seçtiği 171 iş ortağından biri oldu. Yaklaşık 6 ay önce start verilen proje kapsamında Harvard Business School, Türkiye’den 12 şirketi proje partneri olarak seçti. Proje kapsamında Türkiye’ye gelen HBS ekibi, seçilen şirketlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. HBS ekibinin ülkemizde gerçekleştirdiği bir haftalık saha araştırması ve veri analizi sonrasında Biletinial için geliştirilen projeler, Biletinial üst yönetimine sunuldu.

12 TÜRK ŞİRKETTEN BİRİSİ OLDU

Online etkinlik bileteme şirketi olarak 2015 yılından beri faaliyet gösterdiklerini ve sadece 8 yılın sonunda Harvard Üniversitesi’nin iş ortağı olarak seçtiği bir şirket olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, “HBS ve Biletinial olarak geleceğimizi şekillendirecek çok özel bir iş geliştirme projesi gerçekleştirdik. Sektör lideri firmamız ve dünyaca ünlü eğitim kurumu HBS, sinema ve etkinlik sektörünü ileriye taşıyacak bir yolculuğa çıkarmak için bir araya geldi. Ekipler arasında hem kültürel hem de profesyonel bir köprü kuruldu. İki ekibin iş birliği ile dijital dönüşüm çağında sınırları zorlamak, sinema ve eğlence sektöründe izleyiciye yeni bir soluk getirmek için büyük adımlar atıldı” ifadelerini kullandı.

Uslu, HBS ekibinin Biletinial için geliştirdiği projeyi sektöre artı değer sağlamak için sinema işletmecileri ile paylaşacaklarını açıkladı.

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