Harun Erdenay: Çeyrek final oynamak istiyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, özlenen "12 Dev Adam"ın Avrupa Şampiyonası'nda parkede olacağını söyledi.

Maslak 42 Venue'de gerçekleştirilen Brand Sport Summit 2024'e konuk olan TBF Başkan Vekili Erdenay, milli takımlar, Basketbol Gelişim Merkezi ve Türk basketbolunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirilen genel kurulun hemen ardından milli maç döneminin başladığını dile getiren Erdenay, "Hem kadınlarda hem de erkeklerde 2025 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası için grup eleme maçları oynadık. Önemli maçlardı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez oynanan milli maçlardı. Kadın takımımız Romanya ve Slovakya'ya karşı kazandı. Erkek takımımız da Macaristan'a karşı hem içeride hem de dışarıda galip geldi. Takımlarımız grupların tamamlanmasına 2 maç kala Avrupa Şampiyonası biletini cebine koydu. Bu bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Milli takımın her zaman basketbolda lokomotif konumda olduğunun altını çizen Erdenay, "Bazı başarısız ve şanssız turnuvalar geçirdik. Şimdi 4 NBA oyuncumuz THY Avrupa Ligi'nde oynayacak; Cedi, Furkan, Onuralp ve Ömer Faruk'tan faydalanacağız. NBA'de Alperen'in çok iyi performansı var. Shane Larkin gibi bir de devşirme sporcumuz var. Özlenen '12 Dev Adam'ı, önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"Ergin hoca her zaman büyük hedefleri olan bir hoca. Biz de öncelikle çeyrek final oynamak istiyoruz. Çeyrek final oynadıktan sonra tek maçlı sisteme geçiyoruz. Çeyrek finalin ardından yarı final hedefliyoruz, sonrasında nereye gidersek gitmek istiyoruz."

Federasyonun böyle bir tesise sahip olmasının şans olduğunu da sözlerine ekleyen Erdenay, şunları söyledi:

"Bir ülkenin basketbol federasyonunun böyle bir tesise sahip olması büyük bir şans. Nasıl 2001'de Avrupa Şampiyonası finali oynadık, 2010'da Dünya Kupası'nda ABD karşısında final oynadıysak, bu başarıların devamı da mutlaka gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi olarak spora nasıl katkı yaptığını eski bir sporcu olarak biliyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin her yerinde salonlar, statlar, inanılmaz bir tesisleşme var. Kendisi basketbolu da çok seviyor, her hafta maç yapıyor. Spora ilgisi her zaman var, kendisinin desteğini hissetmek bize büyük bir güç veriyor. Buradan bizim yönetim kurulu üyemiz de olan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz'e selamlarımı iletiyorum. Dün maçta kendisiyle beraberdik, birlikte izledik."