Harry Kane: Yine yapamadık, acı verici

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya ile karşı karşıya geldiği final maçında 2-1 yenilen İngiltere Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Harry Kane, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZİN NASIL HİSSETTİĞİNİ ANLATMAK ZOR" Harry Kane, "Şu anda hepimizin nasıl hissettiğini kelimelere dökmek zor. Zor bir maçtı. Geri dönmek için iyi mücadele ettik ve bunun üzerine koymaya çalıştık. Maçı son dakikalarda kaybetmek gerçekten çok zor. Tüm turnuva boyunca geriden geldik, bu maçta da öyle. Bir sonraki adımı atıp maçı kazanamadık.'' dedi.

"FİNALLERE ULAŞMAK KOLAY DEĞİL" Bu finallere ulaşmanın kolay olmadığını söyleyen Kane, ''İlk yarıda mücadele ettik. Topu tutamadık. İkinci yarı daha iyiydik ve golü bulduk. Bir orta ile yakalandık ve bu da final oldu. Bu kaçırılmış bir fırsat. Bu finallere ulaşmak kolay değil. Geldiğinde kabul etmek zorundasınız ve biz yine yapamadık.'' ifadelerini kullandı.

"YAŞADIĞIMIZ DURUM ACI VERİCİ" Deneyimli oyuncu son olarak, ''Bu son derece acı verici ve uzun süre acısını çekeceğiz. Gareth Southgate gidecek ve karar vermek için zaman ayıracak. Onun için kazanmak istiyorduk." sözlerini sarf etti.