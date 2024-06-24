Haritanın en küçük noktaları: Dünyanın en küçük 10 ülkesinin bilinmeyen gerçekleri!
Dünya üzerinde yüzölçümü bakımından devasa topraklara sahip ülkeler olduğu gibi, haritanın en küçük noktalarında yer alan ve birçok kişinin adını bile duymadığı minik ülkeler de bulunuyor. Sizin için yüzölçümleri küçük ama tarihi ve kültürel açıdan büyük olan dünyanın en küçük 10 ülkesinin bilinmeyen gerçeklerini derledik. İşte, detaylar!
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Dünya haritasında gözle görülmesi zor olan, ancak tarihi, kültürel ve ekonomik zenginlikleriyle dikkat çeken en küçük 10 ülkenin hikayeleriyle tanışmaya hazır mısınız? İşte, yüzölçümleriyle küçük fakat etkileriyle büyük olan bu ülkelerin bilinmeyen yönleri...
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10. VATİKAN
Nüfus: 524
Para birimi: Euro
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Vatikan Şehri, hem büyüklük hem de nüfus açısından dünyanın en küçük bağımsız devletidir. Dünyanın en küçük ülkesi olmasına rağmen Vatikan, Katolik Kilisesi'nin ruhani ve idari merkezi olarak büyük bir öneme sahiptir. Ziyaretçiler, Aziz Petrus Bazilikası ve Michelangelo'nun Sistine Şapeli tavanı da dahil olmak üzere paha biçilmez sanatsal hazinelere ev sahipliği yapan Vatikan Müzeleri gibi ikonik simge yapılara hayranlık duymak için buraya akın ediyor.
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9. MONAKO
Nüfus: 36,297
Para birimi: Euro
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Güneşin kavurduğu Fransız Rivierası boyunca uzanan Monako, ihtişam ve lüksü bir arada sunuyor. Prestijli Grand Prix pisti ve nefes kesen Akdeniz manzarasıyla bu prenslik, eski dünya cazibesiyle ziyaretçileri büyülemektedir.
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8. NAURU
Nüfus: 12,780
Para birimi: Avustralya Doları
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Nauru, Orta Pasifik Okyanusu'nda pastoral tropik manzaraları ve zengin deniz biyoçeşitliliğiyle bilinen uzak bir ada ülkesidir. Bir zamanlar fosfat madenciliğinin hareketli bir merkezi olan Nauru, bugün gezginlere yaşam dolu mercan resiflerinden palmiye ağaçlarıyla çevrili tenha plajlarına kadar bozulmamış doğal güzelliklere kapılma şansı sunuyor.
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7. TUVALU
Nüfus: 11,396
Para birimi: Tuvalu Doları
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Palmiye ağaçlarıyla çevrili atolleri ve kristal berraklığındaki lagünleriyle Tuvalu, Güney Pasifik'in sakin güzelliğini temsil etmektedir. Dünyanın en küçük ve en uzak ülkelerinden biri olarak, rahat bir ada yaşam tarzına ve güçlü bir topluluk duygusuna sahiptir. Ziyaretçiler, bozulmamış plajlarını ve canlı mercan resiflerini keşfederken Tuvaluan misafirperverliğinin sıcaklığını deneyimleyebilirler.
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6. SAN MARINO
Nüfus: 33,642
Para birimi: Euro
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Kuzey İtalya'da doğal bir dağın tepesinde yer alan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyetidir. Tarihle iç içe ve İtalyan kırsalının panoramik manzaralarıyla çevrili bu küçük yerleşim bölgesi, ortaçağdan kalma kaleleri, şirin Arnavut kaldırımlı sokakları ve zengin kültürel mirasıyla ziyaretçileri büyülemektedir.
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5. LİECHTENSTEİN
Nüfus: 39,584
Para birimi: İsviçre Frangı
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İsviçre ve Avusturya arasında sıkışmış olan Lihtenştayn, bozulmamış Alp manzaraları ve büyüleyici köyleriyle tanınan pitoresk bir prensliktir. Küçük boyutuna rağmen, dağlarda yürüyüş ve kayak yapmaktan ortaçağ kalelerini keşfetmeye ve yerel lezzetleri tatmaya kadar birçok açık hava macerası sunar.
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4. MARSHALL ADALARI
Nüfus: 41,996
Para birimi: ABD Doları
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Pasifik Okyanusu'na dağılmış olan Marshall Adaları, mercan atolleri ve doğal güzelliklerle dolu adalardan oluşmaktadır. Kültür ve tarih açısından zengin olan bu uzak takımadalar, turistlere geleneksel Marshall geleneklerine dalma, İkinci Dünya Savaşı kalıntılarını keşfetme ve canlı mercan resifleri arasında dalış yapma şansı sunmaktadır.
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3. SAINT KITTS VE NEVIS
Nüfus: 47,755
Para birimi: Doğu Karayip Doları
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Karayip Denizi'nde yer alan Saint Kitts ve Nevis, el değmemiş plajları, yemyeşil yağmur ormanları ve zengin sömürge mirasıyla ünlü bir tropik ada ikilisidir. Ziyaretçiler büyüleyici kolonyal kasabalarda gezinebilir, volkanik zirvelere yürüyüş yapabilir ve rahat Karayip havasını içlerine çekerken su sporlarının tadını çıkarabilirler.
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2. MALDİVLER
Nüfus: 521,021
Para birimi: Maldiv Rufiyaa'sı
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Maldivler, mükemmel plajları, turkuaz lagünleri ve lüks su üstü bungalovlarıyla ünlü, eşi benzeri olmayan tropik bir cennettir. Hint Okyanusu'nda binden fazla mercan adasından oluşan bu cennet, ziyaretçilerine gözlerden uzak tatil köylerine kaçma, canlı mercan resifleri arasında dalış yapma ve gün batımı yolculuklarının büyüsünü deneyimleme şansı sunuyor.
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1. MALTA
Nüfus: 535.064
Para birimi: Malta Lirası
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Tarihle dolu ve Akdeniz güneşiyle yıkanan Malta, antik kalıntılar, Barok mimari ve masmavi sularla dolu büyüleyici bir ada ülkesidir. Valletta antik kenti gibi UNESCO Dünya Mirası alanlarını keşfetmekten tenha koylarda yüzmeye ve lezzetli Malta mutfağının tadını çıkarmaya kadar, bu küçük ama büyüleyici destinasyonda yaşanacak macera eksikliği bulunmamaktadır.
Kaynak: Forbes
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