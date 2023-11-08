Hari Vukas açıkladı: Aboubakar oynayacak mı?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4'üncü maçında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'i saat 20.45'te konuk edecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas açıklamalarda bulundu.

Kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Vukas, mücadeleye hazır olduklarını vurgulayarak, "Durumumuz şu an zor. Bu gruptaki durumu değiştirme şansımız olduğunu bilmeliyiz. Kazanırsak yarışta olacağız. Beşiktaş, büyük bir aile. Evimizde oynuyoruz. Evinde taraftarınızın önünde oynadığınızda kazanmak için her şeyi yapmanız gerekiyor. Bizim kalitemizi göstererek 3 puanı almamız gerekiyor. Son haftalardaki kötü gidişatı düzeltmek bizim elimizde. Rakibimiz için hazırlıkları yaptık. Tüm planımız hazır" diye konuştu.

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"TAKIMIN İÇİNDE KALAN VE ÇÖZÜME KAVUŞAN BİR DURUM"

Antalyaspor maçında Eric Bailly ile Tayfur Bingöl arasında yaşanan olayın çözüme kavuştuğunu belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Antalyaspor maçı geride kaldı. O maç hakkında konuşmaya ihtiyacımız yok. Bütün dünyada bu tip şeyler olabilir. Biz de bunlardan birisini yaşadık. Takımın içinde kalan ve çözüme kavuşan bir durum. Şu anda bu durum devam etmiyor. Tek odağımız bu maç" şeklinde konuştu.