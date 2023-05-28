Hareketsizliğin yol açtığı 6 önemli hastalık!

Tütün ve alkol tüketimi, aşırı yeme, hareketsizlik gibi sağlık riski oluşturan davranışlar arasında en sık görülenlerin "fazla kilo ve hareketsizlik" olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şule Arslan, "15 yaş ve üzerindeki nüfusun yaklaşık yüzde 31'inde fiziksel aktivite yetersiz ve bu her yıl yaklaşık 3,2 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı olan bireylerin erken ölüm riski yüzde 22 ila 49 daha yüksek. Bunlar ciddiye alınması gereken veriler" dedi.