Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arzı devam ediyor. 24 milyon lot dağıtan firmanın halka arzı 1.6 milyar TL olarak açıklandı. Katılım endeksine uygun olan ancak T1-T2 bakiyelerinin kullanılmadığı firma 'HRKT' koduyla işlem görecek. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz sonuçları ve işlem tarihi nedir? İşte, detaylar...