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        Haberler Kısayol Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği talep topluyor! 2024 Mayıs halka arz takvimi

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile 24 milyon hisse dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü 1.6 milyar TL olarak açıklandı. Şirketin 15 Mayıs'ta başlayan talep toplama süreci devam ediyor. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz detayları, hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:48 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:02
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        • 1

          Mayıs ayı halka arz takvimi tüm hızıyla sürüyor. Şimdi takvimde sıra Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'ye geldi. Firma, talep toplamaya başladı. 'HRKT' kodu ile BİST'te işlem görecek firmanın tüm detaylarını derledik. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz detayları, hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...

        • 2

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

        • 3

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firmanın talep toplama tarihleri 15-16-17 Mayıs olarak açıklandı.

        • 4

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI

          Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;

          - 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

        • 5

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Şu anda firmanın ne zaman işlem göreceği bilinmiyor.

        • 6

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları

          Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi

          Yüzde 20-25 İşletme sermayesi

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