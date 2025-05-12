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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hareket, 132 milyon dolarlık yatırımla kapasite artırıyor   - İş-Yaşam Haberleri

        Hareket, 132 milyon dolarlık yatırımla kapasite artırıyor

        2024'te halka açılan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO'su Abdullah Altunkum, ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında faaliyet gösteren şirketlerinin, toplam tutarı 132 milyon dolara ulaşan yeni vinç, barge, SPMT, treyler ve çekici yatırımlarıyla operasyonel kapasitesini önemli ölçüde genişlettiğini anlattı. Şirket, özellikle petrol, gaz ve yenilenebilir enerji projelerinde global ölçekteki rekabet gücünü ileri taşımayı hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:59
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        Çin'den 100 milyon dolarlık vinç aldı
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        2024 Mayıs'ta halka arzın ardından borsaya gelirken küçük yatırımcıya verdikleri yatırım sözlerini tuttuklarını kaydeden Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO’su Abdullah Altunkum, Çin’in önde gelen vinç üreticilerinden SANY ile imzaladıkleri 100 milyon dolarlık anlaşma kapsamında, 88 adet yüksek teknolojiye sahip vinç alımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu büyük ölçekli yatırım sayesinde ekipman kapasitesini yüzde 50 artırmayı hedefleyen Hareket, anlaşma kapsamında 4.000 tonluk kaldırma kapasitesiyle dünyanın en büyük paletli vinçlerinden birini de filoya dahil edecek.

        Altınkum'un verdiği bilgilere göre Hareket, yüksek taşıma kapasitesine sahip ve esnek manevra kabiliyetiyle proje ve ağır yük taşımacılığında öne çıkan, 9.600 ton kapasiteli toplam 200 akslık ‘Kendinden Tahrikli Modüler Treyler’ (SPMT) alımı için de 13,5 milyon Euro’luk (15,3 milyon dolar) anlaşmaya vardı. 2025 yılı içerisinde filoya katılacak olan SPMT’ler, enerji, petrol, gaz, petrokimya ve gemi inşa projelerinde kullanılacak.

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        OFF SHORE YATIRIMI FARK YARATACAK

        Off-shore sektöründeki büyüme stratejisi doğrultusunda Hareket, 10 milyon Euro (11,3 milyon dolar) yatırımla 2 adet, 10.000 ton taşıma kapasiteli özel Barge siparişi verdi. Çin’de üretilen ve Eylül ayında teslim edilmesi beklenen yeni barge’lar, Ortadoğu, Asya-Pasifik ve Akdeniz’de petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji projelerinde aktif olarak kullanılacak.

        Kara taşımacılığı tarafında da filosunu güçlendirmeye devam eden Hareket, 3,3 milyon Euro yatırımla (3,7 milyon dolar) vagon taşımacılığı ve rüzgar santrali projelerinde kullanmak üzere 8 adet, 8 akslı Faymonville marka yarı römork satın aldı. Ayrıca 1,5 milyon Euro (1,7 milyon dolar) bedelle 300 ton kapasiteli Grove GMK6300L mobil vinç filoya katılırken, Temmuz 2025’te teslim alınmak üzere 13 adet 6x4 akslı Volvo çekici siparişi verildi. Bu yatırımların, Dubai, Abu Dabi ve Katar’daki projelerde aktif olarak kullanılması planlanıyor.

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        HEDEF İLK ÜÇTE YER ALMAK

        2025 yılında gerçekleştirdikleri yatırımları değerlendiren Altunkum, “Hareket olarak istikrarlı büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 132 milyon dolarlık yatırımla kapasitemizi yüzde 50 oranında artırıyoruz. Bu atılım ile global arenada ağır proje ve yük taşımacılığı alanında güçlenmeye devam ediyoruz. Deniz üstü projelerle Avrupa’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Asya-Pasifik’e uzanan geniş bir coğrafyada daha etkili olacağız. Bu alanda sunacağımız hizmetler, çevresel etkileri en aza indirme yaklaşımımızla birlikte, sürdürülebilir ve sorumlu bir gelecek inşa etme vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Hedefimiz, bir yandan Türkiye’deki liderliğimizi perçinlerken, terzi usulü proje yönetimimiz ve üstün mühendislik kabiliyetimizle dünyada da proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında ilk üç marka arasında yer almak” dedi.

        68 YILLIK TECRÜBE

        Sektördeki 68 yıllık tecrübesiyle hizmet veren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.; güvenilirliği ve yüksek hizmet standartlarıyla, yük mühendisliği, proje taşımacılığı ve ağır yük kaldırma alanlarında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biridir. Merkezi İstanbul’da olan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Kazakistan, Tanzanya, Senegal ve Ukrayna başta olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa’da uluslararası hizmet vermektedir. Hareket; enerji, petrokimya, petrol ve gaz, nükleer enerji, alt yapı inşaat ve gemi inşa sektörlerinde; ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği, proje taşımacılığı, yenilenebilir enerji anahtar teslim çözümleri, vinç ve ekipman kiralama, ağır yüklerin montaj ve yerine yerleştirme hizmetlerini vermektedir. Hareket, tüm özel taşıma ekipmanlarının toplam taşıma kapasitesine göre dünyanın en büyük ağır nakliye şirketlerinin yer aldığı Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık listesine (ICT50 2024) göre Türkiye'de 1., Avrupa'da 4. ve dünyada 16. sırada yer almaktadır. Hareket, tüm özel kaldırma ekipmanlarının toplam taşıma kapasitesine göre dünyanın en büyük vinç şirketlerinin yer aldığı Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık listesine (IC100 2024) göre Türkiye'de 1., Avrupa’da 11. ve dünyada 33. sırada yer almaktadır.

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