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        Haberler Gündem Güncel Hara kurdu, yarış atı yetiştiriyor | Son dakika haberleri

        Pazaryeri'nde hara kuran girişimci, yarış atı yetiştiriyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hara kuran girişimci Serhat Akbaş, Arap ve İngiliz cinsi yarış atı yetiştiriyor. Ailesiyle tesisteki evinde yaşayan, çalışanlarıyla üçüncü kuşak 10 tay ile 20 kısrağına bakan Akbaş, haftanın 7 günü hem kendisine hem de pansiyon hizmeti verdiği, başkalarına ait atlarla ilgileniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:25
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        Hara kurdu, yarış atı yetiştiriyor
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        Memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesinden 5 yıl önce Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Arapdede köyüne gelen girişimci Serhat Akbaş (43), bir yıllık hazırlık aşamasının ardından 2020'de at yetiştiriciliği tesisini faaliyete geçirdi.

        Yaklaşık 300 dönüm alana kurulu haradaki 8 padok (yarış atlarının gezdirildiği yer) ve 40 hayvan kapasiteli tesisinde yetiştiriciliğe başlayan Akbaş, 4 senede 40 yarış atını Türk atçılığına kazandırdı. Bu atlar, sahipleri tarafından İstanbul, Ankara, Adana ve Kocaeli'ndeki hipodromlarda yarıştırılıyor.

        PANSİYON HİZMETİ DE VERİYOR

        Ailesiyle tesisteki evinde yaşayan, çalışanlarıyla üçüncü kuşak 10 tay ile 20 kısrağına bakan Akbaş, haftanın 7 günü hem kendisine hem de pansiyon hizmeti verdiği, başkalarına ait atlarla ilgileniyor.

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        Hayvanların beslenmesinde ihtiyaç duyulan yonca ve yulaf ile çeşitli otları da aynı köydeki tarlasında üreten Akbaş, böylece haranın yem ihtiyacının yüzde 40'ını kendisi karşılıyor.

        "EŞİM VE ÇOCUĞUMLA BUNGALOVDA YAŞIYORUZ"

        Yaklaşık 14 yıldır atçılıkla ilgilendiğini ifade eden Akbaş, İzmit'te de harasının bulunduğunu belirterek, "Atlarımızın sayısı çoğaldıkça yer ihtiyacı duyduk. Bir arkadaşımla İnegöl'e mobilya bakmaya giderken civardaki araziler hoşuma gitti. Araştırma yaparken burayı keşfettik. Temmuz 2019'da inşaata başladık. Daha sonra etrafını çevirdik ve atlarımızı getirdik. Eşim ve çocuğumla buradaki bungalovda yaşıyoruz" diye konuştu.

        "KENDİ ÇOCUĞUMUZ GİBİ YETİŞTİRİYORUZ"

        Akbaş, tesisin tüm ihtiyaçlarını kendilerinin üretmeyi amaçladıklarını, bu sebeple büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

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        Ağırlıklı olarak İngiliz atı yetiştirdiklerini bildiren Akbaş, "Buradan çıkan atlar bütün hipodromlara gidiyor. Kocaeli'nde kendi ekibimiz var. Satılmayan atlarımızı oraya gönderiyor, kendimiz koşturuyoruz. Kaliteli atlar yetiştirerek hem Bilecik'e hem de Türk atçılığına kazandırmak istiyoruz" dedi.

        "BU İŞ GÖNÜL, SEVDA İŞİ"

        Akbaş, güne erken başladıklarını, saat 06.30'da atların yemlerini vererek rutin bakımlarını yaptıklarını belirtti.

        Rahatsızlanan atların tedavilerini de aynı yerde gerçekleştirdiklerini anlatan Akbaş, "Bu iş gönül, sevda işi. Sattığımız at yarış kazandığında dünyalar bizim oluyor. Mesela sattığımız 'Polychromo' adında bir atımız vardı, dün ilk yarışını kazandı" ifadesini kullandı.

        YETİŞTİRİCİLİK AŞAMALARI

        Yetiştiricilik aşamalarına ilişkin bilgi veren Akbaş, şunları kaydetti: "Annelerimize önce aygır seçiyoruz. Ardından aşım yapılıyor, 11 ay gebe kalıyor. Yavrular ilk 6 ay annelerinin yanında duruyor. Daha sonra annesinden ayırıp kendimize alıştırıyoruz. Onlarla bağ kuruyoruz. Kendi çocuğumuz gibi yetiştiriyoruz. Bunlar bizim evladımız sayılır. Herhangi bir dertleri bizim canımızı sıkıyor."

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