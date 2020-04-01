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Hanta Virüsü Nedir?
Hantaan ya da hanta virüs olarak bilinen bu hastalık Bunyaviridae grubunda bulunan tek sarmallı bir RNA virüsüdür. İlk görüldüğü yer olan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden adını alan bu virüs ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre; hanta virüsleri genellikle kemirgenler tarafından yayılan bir virüstür. Özellikle kırsal bölgeler başta olmak üzere şehirlerde de insanlar için ciddi anlamda tehlike teşkil ederler. Ortalama olarak virüsün bulaşmasından 1 ile 5 hafta sonra bulguları görünmeye başlayan ve kuluçka süresi 12 ila 21 gün olan hanta virüsü, corona virüsü ardından dünyaya korku salıyor.
Hanta Virüsü Belirtileri Nelerdir?
HPS'nin erken belirtileri arasında
Geç belirtiler olarak hastalığın başlangıcından 4 ile 10 gün sonra, Hantavirüs Pulmoner yani akciğer Sendromu tablosu gelişir. HFRS'nin ilk belirtileri de HPS ile benzer. HFRS ayrıca
Hanta Virüsü Nasıl Bulaşır?
Hanta virüs’ün doğadaki başlıca kaynağı başta fareler olmak üzere kemirgen hayvanlardır. Hanta virüsü, hayvanlarda herhangi bir hastalığa neden olmadan uzun süre yaşamakta ve bu kemirgenlerin idrarlarında virüs bir seneye kadar saptanabilmektedir. İnsanlara bulaşma durumu ise virüsü taşıyan kemirgenlerin ısırması ve ısırma esnasındaki salya, tükürük ya da kemirgen idrarın özellikle içme sularına karışması yoluyla ayrıca tükürüğün insan deri ve mukozalarından girmesi ile gerçekleşebilir. Bunun haricinde tükürük, idrar gibi maddelerle enfekte olmuş havadaki partiküllerin solunması ile de hastalık bulaşabilmektedir. Hanta virüs hastalığı 20 ile 50 yaş grubunda daha çok erkeklerde ve sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında görüldüğü tespit edildi.
Hanta virüsü hava yoluyla bulaşmamakta ancak insanlara yalnızca kemirgenlerin dışkıları ve salyaları ile temas etmeleri halinde, nadiren ise enfekte bir taşıyıcının ısırmasıyla bulaşmaktadır.
Hanta Virüsü Ölüm Oranı Nedir?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre; hastalığın ölüm oranı yüzde 38 dir
Hanta Virüsü Tedavisi Nasıl Olur?
Hantavirus enfeksiyonun aşısı ya da özel bir tedavisi şekli bulunmamaktadır. Ancak hastanın hayati fonksiyonları desteklenerek tedavi sürecine başlanmalıdır.
Hanta Virüsünden Korunma Yöntemleri Nelerdir?
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