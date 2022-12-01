Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı

EVRİM SOLMAZ HANGİ DİZİLERDE, FİLMLERDE OYNADI?
2019 – Zengin ve Yoksul (TV Dizisi)
2016-2017 – Diriliş Ertuğrul (Aytolun) (TV Dizisi)
2011 – 2014 – Umutsuz Ev Kadınları (Zeliş) (TV Dizisi)
2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Gülizar) (TV Dizisi)
2008 – Yaban Gülü (Yenge) (TV Dizisi)
2007 – Yaralı Yürek (Elif) (TV Dizisi)
2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Mine)(TV Dizisi))
2005 – Ömer Seyfettin: Çanakkale'den Sonra (Dilruba) (TV Filmi)
2005 – Ömer Seyfettin: Velinimet – Uçurumun Kenarında (Peride) (TV Filmi)
2005 – Son Yüzleşme (TV Dizisi)
2005 – Maskeli Beşler Intikam Peşinde (Tekin'in üvey annesi) (Sinema Filmi)
2005 – Beyza’nın Kadınları (Sinema Filmi)
2005 – Sen Ne Dilersen (Genç Eftemiya)
2005 – Kayıt Dışı (Cemre) (TV Dizisi)
2004 – 2006 – Büyük Buluşma (Ziynet) (TV Dizisi)
2004 – Paydos (TV Filmi)
2004 – Hababam Sınıfı Askerde (Kadın Asker) (Sinema Filmi)
2003 – Estafurullah Yokuşu (Gümüş) (TV Dizisi)
2002 – Bulutbey (Yeşim) (TV Dizisi)
2002 – Karaoğlan (Yeter Sultan) (TV Dizisi)
2002 – Zerda (Türkan) (TV Dizisi)
2000 – Bedel (TV Filmi)
2000 – Beyaz Yalanlar (TV Dizisi)
2000 – Dilber (Dilber) (TV Filmi)
1998 – Kaçıklık Diploması : Tunç Bas¸aran
1997 – İlişkiler (Tülay) (TV Dizisi)
1996 – Kralın Hayatı (TV Dizisi)