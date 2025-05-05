Hangi otomobile ne kadar zam geldi? - Otomobil Haberleri

Hangi otomobile ne kadar zam geldi? - Otomobil Haberleri

Türkiye'de son 2 yıldır otomotiv pazarı rekor üstüne rekor kırarken, geçtiğimiz Mart ayında ise 117 bin adetlik satış ile tüm zamanların rekoru bir kez daha kırıldı.

Satışların temposu yüksek devam ederken, tüketicilerin gözü ise araç fiyatlarına çevrildi.

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Öyle ki, son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik fiyatlara yansımaya başladı.

Hatırlanacak olursa, Ramazan Bayramı tatili öncesi son işlem günü olan 28 Mart'ta Euro kuru 40.70 TL seviyesindeydi. O günden bugüne kadar geçen süreçte hareketliliğini koruyan Euro kuru, geçtiğimiz hafta Cuma günü, yani 2 Mayıs günü 43.49 TL'den haftayı kapattı.

Özetle, Nisan ayı başındaki Ramazan Bayramı tatilini çıkardığımızda, döviz işlemlerinin devam ettiği son 1 ayda Euro kurunda yüzde 7'ye yakın artış yaşandı.

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İşte bu değişim, araç fiyatlarında da etkisini gösterdi.

FİYATI 1 AYDA YÜZDE 16 ARTTI

Türkiye'de satılan otomobillerin fiyatları başta Euro kuru olmak üzere, ÖTV ve KDV gibi vergiler ile şekilleniyor. Dolayısı ile Euro'daki en ufak bir artış doğrudan fiyatlara yansıyor.

Analiz şirketi Cardata tarafından hazırlanan liste ise, hangi markanın son 1 ayda ne kadar zam yaptığını ortaya koyuyor. Cardata'nın verilerine göre, bazı markaların Euro kurundaki değişimin çok üzerinde artışlar yaptığı görülüyor. Marka Model Donanım Nisan Fiyat Mayıs Fiyat Fiyat Fark Yüzde Fark VOLKSWAGEN Tayron Life 2.379.000 ₺ 2.830.000 ₺ 451.000 ₺ 16% MERCEDES-BENZ E Exclusive 5.337.000 ₺ 6.021.000 ₺ 684.000 ₺ 11% KGMOBILITY Torres 2.198.700 ₺ 2.398.700 ₺ 200.000 ₺ 8% CITROEN C5 AirCross Max 1.919.000 ₺ 2.085.000 ₺ 166.000 ₺ 8% BYD Seal Excellence 2.850.000 ₺ 3.090.000 ₺ 240.000 ₺ 8% TOYOTA Corolla Flame 1.925.500 ₺ 2.075.000 ₺ 149.500 ₺ 7% SKODA Superb L&K Crystal 3.524.900 ₺ 3.724.900 ₺ 200.000 ₺ 5% LAND ROVER Range Rover SV 33.052.778 ₺ 34.804.889 ₺ 1.752.111 ₺ 5% CHERY Omoda 5 Pro Intelligent 1.999.000 ₺ 2.100.000 ₺ 101.000 ₺ 5% KIA EV3 Elegance 1.770.000 ₺ 1.850.000 ₺ 80.000 ₺ 4% BMW 2 Serisi M Sport 3.169.400 ₺ 3.296.300 ₺ 126.900 ₺ 4% PEUGEOT 408 Allure 1.989.000 ₺ 2.049.000 ₺ 60.000 ₺ 3% OPEL Astra GS 1.797.900 ₺ 1.851.000 ₺ 53.100 ₺ 3% DS AUTOMOBILES DS7 Etoile 3.213.050 ₺ 3.300.200 ₺ 87.150 ₺ 3% HONDA HR-V Style Plus 2.372.000 ₺ 2.430.000 ₺ 58.000 ₺ 2% Örneğin, kısa bir süre önce satışa sunulan Volkswagen'in D-segment SUV modeli Tayron'un 'Life' paketli satış fiyatı Nisan ayında 2 milyon 379 bin TL iken, Mayıs ayında ise bu fiyata 451 bin TL zam geldiği ve liste fiyatının 2 milyon 830 bin TL'ye çıktığı görülüyor. Özetle, 1 ay için Tayron'a yüzde 16 oranında zam geldiği anlaşılıyor. Euro kurundaki değişimin üzerinde fiyat artışı yaşanan bir başka model de Mercedes'in E Serisi oldu. E Serisi'nin Exclusive paketine son 1 ayda 684 bin TL zam yapıldı. Bu da aracın satış fiyatının yüzde 11 oranında arttığını gösteriyor. REKLAM DÖVİZDEKİ ARTIŞTAN DAHA AZ ZAM YAPAN DA VAR KG Mobility Torres, Citroen C5 Aircross, BYD Seal gibi modellerin fiyatı son 1 ayda yüzde 8 oranında artarken, bazı otomobillerdeki fiyat artışları ise bu dönemde Euro'daki değişimin altında kalmış durumda.

Örneğin, Honda HR-V modeline son 1 ayda yüzde 2 oranında zam yapıldı. DS 7, Opel Astra ve Peugeot 408 modellerindeki fiyat değişimi ise son 1 ayda yüzde 3 olarak ölçüldü. Sonuç olarak, bazı markalar fiyatlama politikaları gereği döviz kurundaki artışı hiç beklemeden modellerine yansıtırken, birçok markanın ise zam yapmak için temkinli davrandığı ortaya çıkıyor. Fakat unutulmamalı ki, Euro kuru artmaya devam ettikçe araç fiyatlarının artması da kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor.