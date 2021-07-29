Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri sonrası yangın çıkan bölge ve illerimiz merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Yangın çıkan iller

Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'de orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manavgat’ta yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan ve saatlerdir devam eden yangın kontrol altına alındı. Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın evinin durumu karşısında gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" diye feryat etti. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangında hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

Muğla’da korkutan yangın!

Muğla'nın Marmaris İçmeler girişindeki Siteler Mahallesi'nin hemen üst kısmında orman yangını başladı. Geçen ay orman yangını çıkan bölgeye yakın bir bölgede başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara ve hava araçları sevk edildi.

Osmaniye'de ikinci yangını

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

Müdahalenin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak büyüdü. Yangın bölgesinde bulunan çevre köyler yetkililer tarafından tahliye edildi.

Kayseri'de yangın

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Aladağlar Milli Parkı yakınlarında devam eden yangını sürdürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Adana ve Mersin'de yangın

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Salbaş mevkisinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde çıkan yangın ise ekiplerin yoğun gayretiyle söndürüldü.

Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde de orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın devam ediyor. Havanın kararmasıyla yangına havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi devam ediyor.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aydıncık ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Durağan ve Yenikaş mahallelerinde yangın nedeniyle tedbir amaçlı 52 ev boşaltılırken, 157 kişi güvenli alana götürüldü. Yangında şu ana kadar yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.