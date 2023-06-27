ETİ YUMUŞAK PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI!

Etin lezzetli olmasının ilk kuralı yumuşak olmasıdır. Yumuşak olmayan bir et ne kadar lezzetli olursa olsun yenmeyecektir. Lokum gibi yumuşacık et pişirmenin ilk şartı ise doğru eti seçmektir. Seçtiğiniz etin sinirsiz olmasına özen göstermelisiniz.

Yumuşak bir et için kesildikten sonra üç gün dinlendirilmesi tavsiye edilir. Ancak Kurban Bayramı'nda bu pek mümkün olmadığından en az 3 saat dinlendirmek gerektiğini unutmamalısınız.

Mümkünse genç hayvanın eti tercih edilmelidir. Hayvanın güneş gören, sırt bölgesindeki etler daha yumuşak ve lezzetli olur. Yağı fazla ya da az olmamalı mümkün olduğunca orta yağlı olmalıdır.

İyi şekilde marine edilmeli ve mühürlenmelidir. Eti mühürleme işlemi ise adeta altın dokunuştur. Bu noktada eti doğru bir şekilde mühürlediğinize emin olmalısınız. Böylelikle etin suyu içine hapsolur ve dışı çıtır içi sulu olacaktır. Aksi taktirde etin suyunu salarsanız içi kuru kalacaktır ve bu da etinizin sert olmasına neden olur. Bu nedenle mühürleme işlemi oldukça önemli. Bunlar yapıldığı taktirde et yumuşacık olur.