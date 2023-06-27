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Hangi et nasıl pişirilir? Doğru pişirme yöntemleriyle lokum kıvamında etler ağzınızda dağılacak!

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte "Hangi et nasıl pişirilir? Doğru et pişirme yöntemleri nelerdir" gibi sorular akıllarda yer almaya başladı. Her ne kadar lezzetine dayanamasak da et pişirmek bir ustalık gerektiriyor. Yanlış yöntemlerle et ya çok sert oluyor ya da pişmiyor. İşte püf noktalarıyla et pişirmenin incelikleri…

Giriş: 27.06.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hangi etin nasıl pişirilmesi gerektiği oldukça özen isteyen bir konudur ve hepsinin ayrı pişirilme tarzı vardır. Yumuşacık et pişirmek ise ustalık gerektirir. Siz de bu püf noktalarıyla et pişirmenin ustası olabilirsiniz. İşte lokum kıvamında et pişirmenin sırları

  • ETİ YUMUŞAK PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI!

    Etin lezzetli olmasının ilk kuralı yumuşak olmasıdır. Yumuşak olmayan bir et ne kadar lezzetli olursa olsun yenmeyecektir. Lokum gibi yumuşacık et pişirmenin ilk şartı ise doğru eti seçmektir. Seçtiğiniz etin sinirsiz olmasına özen göstermelisiniz.

    Yumuşak bir et için kesildikten sonra üç gün dinlendirilmesi tavsiye edilir. Ancak Kurban Bayramı'nda bu pek mümkün olmadığından en az 3 saat dinlendirmek gerektiğini unutmamalısınız.

    Mümkünse genç hayvanın eti tercih edilmelidir. Hayvanın güneş gören, sırt bölgesindeki etler daha yumuşak ve lezzetli olur. Yağı fazla ya da az olmamalı mümkün olduğunca orta yağlı olmalıdır.

    İyi şekilde marine edilmeli ve mühürlenmelidir. Eti mühürleme işlemi ise adeta altın dokunuştur. Bu noktada eti doğru bir şekilde mühürlediğinize emin olmalısınız. Böylelikle etin suyu içine hapsolur ve dışı çıtır içi sulu olacaktır. Aksi taktirde etin suyunu salarsanız içi kuru kalacaktır ve bu da etinizin sert olmasına neden olur. Bu nedenle mühürleme işlemi oldukça önemli. Bunlar yapıldığı taktirde et yumuşacık olur.

  • ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Marine edilen et oda sıcaklığına ulaşana kadar dışarıda bekletilir. Tava öncelikle ısıtılır ve bir miktar yağ dökülür. Yeterince ısındığında etler konulur. Burada tavanın yeterli ısıya kavuştuğunu anlamak için etleri ilk koyduğunuzda cızırtısını duymanız gerekir. Daha sonra mühürleme işlemi yapılır. Ateş kısılarak, etin kısık ateşte kendi suyu ile pişmesi beklenir. Eğer fırında pişirme yapılacaksa önceden bir süre tavada kızartılır. Eti yumuşatmak için üzerinde bir veya iki damla elma ya da üzüm sirkesi ya da limon suyu gezdirilir.

    Elma sirkesi etin yumuşak ve lezzetli olmasında yardımcı olur. Çok az miktar damlatmanız yeterli olacaktır. Eğer etiniz çoksa bir yemek kaşığı dökebilirsiniz. Daha fazla dökmemeye özen gösterin. Böylelikle sirke etin ağır kokusunu da hafifletmiş olur.

  • KURBANLIK ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Kuşbaşı doğranmış et kendi bırakacağı suyunda haşlanır. Kurban sofraları jülyen etle de yapılabilir. Etler bıraktığı suyu çektikten sonra üzerine bir çay bardağı sıcak su ilave edilir ve haşlamaya devam edilir. Haşlanan et beklemeye alınır. Tencereye yağ konur. Ardından ısınan yağa sırasıyla pul biber, karabiber, kekik ve tuz eklenir. Kısa süre karıştırılır. Ortalama beş dakika karıştırılan malzemenin üzerine et eklenir ve kavurmaya devam edilir. Etler kızarıncaya kadar karıştırılır. Ardından servis edilir.

  • DANA ETİ NASIL YUMUŞATILIR?

    Yumuşacık bir et yemeği için dana eti terbiyesi en iyi çözüm yollarından biridir. Lifleri diğer kırmızı etlere göre daha az belirgin olan ve rengi daha açık pembeye yakın olan dana eti, pişirmeden önce marine edilebilir. Bunun için asitli ve yağlı marinat uygundur. Et, kuşbaşı olarak kullanılacaksa arpacık soğanı ve yemeğe uygun baharatlar eklemek lezzeti arttırır. Izgara ya da fırında hazırlanacak biftek, bonfile, pirzola gibi etlere taze aromatik baharatlarla hazırlanan soslar oldukça yakışır. Bu soslar eti yumuşatırken pişme süresini uzatır ve et pişerken hafif bir tütsü aroması kazanmasını sağlar.

    Marine işleminde kullanılacak marine sosu için doğru bir asit-yağ dengesi yakalanmalıdır. Marine sosunda portakal, limon ya da narenciye türlerinden herhangi birine yer verilebilir. Ayrıca sirke gibi keskinliği ve asiditesi yüksek malzemeler de kullanılır. Bunlara eşlik etmesi için mutlaka marinata yağ da eklenmelidir. Zeytinyağı, ayçiçeği yağı ya da fındık yağı gibi yağlar dana eti terbiyesinde sıkça kullanılır. Bunların dışında etin yumuşaması için yoğurt, bal ya da hardal gibi malzemelerle de oldukça lezzetli ve aromalı marine sosları hazırlanabilir.

  • DANA KUŞBAŞI NASIL PİŞİRİLİR?

    Dana kuşbaşı doğru pişirilmediği zaman biraz sert olabilir. Bu yüzden dana kuşbaşı kullanılırken genellikle ön bir pişirme uygulanır. Bunlardan en klasik olanı, eti yemeğe koymadan önce mühürlemektir. Dana kuşbaşını sulu yemeklerde kullanmadan önce iyice kızdırılmış bir tavada yağ eklemeden kısa bir süre rengi değişene kadar çevirmek faydalı olur. Bu işleme mühürleme denir. Mühürleme yapılan dana kuşbaşılı yemekler, etin önceden hafifçe kavrulmasıyla daha da lezzetlenir.

    Dana kuşbaşı kullanarak yemek hazırlarken bir diğer başvurulabilecek yöntem haşlamadır. Etin çabuk haşlanması için düdüklü tencere kullanılabilir. Ancak böyle bir durumda eklenecek su oranı iyi ayarlanmalı etin yanmamasına dikkat edilmelidir. Haşlanan et oldukça yumuşak bir dokuya sahip olur.

  • DANA PİRZOLA NASIL PİŞİRİLİR?

    Dana pirzola antrikotun 'Cote de boeuf' adı verilen parçasının çıktığı kısma denir. Burası hayvanın etinin kemikli olarak hazırlandığı pirzola bölgesidir. Pirzola, genellikle kemikli olarak tercih edilir fakat bazı durumlarda buradaki et kullanılırken kemiğinden ayrılarak da pişirilebilir.  Bu kısım kontrfile etin baş bölgesine doğru ilerleyen kısmıdır ve farklı dana pirzola tarifi çeşitleri için birçok değişik şekilde hazırlanabilir.

    İşin sırrının pişirme süresinde olduğunu unutmayın! Sık ve sert bir et olduğundan pişirilme süresi çok iyi ayarlanmalıdır.

    Dana pirzola, çok pişirmekten kaçınılması gereken etlerin başında gelir. Mümkünse az ya da orta az olacak şekilde pişirmelisiniz.

    Bir başka çözüm olarak etin yanmasını ve sertleşmesini önlemek için bol yağlı bir marinat kullanabilirsin. Et, yağı emer ve ateş üzerinde ya da ızgara tavada hazırlanırken yanmaktan kurtulur.

  • DÖKÜM TAVADA ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Döküm tavada et pişirmek için etinizin kalın olması daha iyidir. Peki kalın et nasıl pişirilir? Tüm etler genişçe bir kaba konur ve üzerine zeytinyağı dökülür. Üzerine tuz, karabiber ve kekik serpilip, diş diş doğranmış sarımsaklar üzerine dizilir. Şeffaf folyo ile sarılır. Otuz dakika bu şekilde bekletildikten sonra ızgara tava ateşe oturtulur. Fırça yardımıyla çok az yağlanır ve iyice ısıtılır. Isıtılan tavaya biftekler konulur ve pişirilir. Eğer biftek ızgaraya yapışmış ise henüz pişmemiştir, yapışmadan et kendini bırakana kadar pişirip sorunsuzca çevrilebildiği zaman pişmiş demektir. Pişen et tüketilmeden hemen önce alüminyum folyoya sarılıp iki dakika bekletilir.

  • DÜDÜKLÜDE ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Kuşbaşı olarak doğranan etler düdüklü tencereye atılır. Üstüne yarım çay bardağı su ve bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edilir. Sonra yaklaşık 40 dakika pişirilir. Başka bir tavada yarım çay bardağı ayçiçek yağı hafif kızdırılır ve kuşbaşı olarak doğranan kuru soğanlar ve biberler eklenerek üç dakika kavrulur.

    HAŞLAMA ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Tencerede etleri suyunu çekene kadar kavurup üzerine sıcak su yavaş yavaş ekleyin. Etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Pişirme süreci yaklaşık bir saat kadar sürecektir. En son patates, soğan, havuç ve isteğe göre sarımsak ilave edilir ve kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Patatesler yumuşayana kadar pişirilir. Üzerine limon sıkarak ve karabiber serperek bol sulu servis edilir. Eğer haşlama et de soğan kokusu ağır gelir diyorsanız sadece sarımsakla da pişirebilirsiniz.

  • BONFİLE ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Yaklaşık 10 dakika oda sıcaklığında bekletilir. Etin gevşemesi sağlanır. Bekletilen etin üzerine zeytinyağı sürülür ve yedirilir. Ardından üzerine tuz dökülür ve mangalın ya da demir döküm tavanın üzerine bırakılır. İnce bir et olduğu için fazla bekletmeyin. Dört kere çevrilir. İstenen kıvam sağlandıktan sonra mangalın üzerinden alınır.

  • PİRZOLA ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Tava iyice kızdırılır. Kızmış tavaya bir tatlı kaşığı zeytinyağı eklenir ve pirzolalar dizilir. Her bir yüzü üç ya da dörder dakika harlı ateşte pişirilir. Tavadan almadan önce en son tuz ve baharat eklenir.

  • ANTRİKOT ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Bir saat kadar oda sıcaklığında dinlendirilen antrikotlar tuz, karabiber ve çok az zeytinyağı ve sütle önlü arkalı marine edilir. Isıtılan döküm ızgara ya da tavada etin önce ilk yüzü mühürlenir. Ardından iz vermek için et ızgaraya konulur ve bir dakika beklenir. Bir dakika sonunda kırk derecelik bir açıyla yan çevrilir ve bir dakika daha beklenir. Ardından aynı işlem diğer yüze de uygulanır. Sekiz dakika pişirilir.

    Pişen et ahşap kesme tahtası üzerinde bir dakika dinlendirirseniz daha yumuşak olacaktır.

  • BİFTEK ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Bifteğin yüzeyine zeytinyağı, tuz ve karabiber sürülür ve ovarak ete yedirilir. Sonra oda sıcaklığında on beş dakika bekletilir. Kızmış tavaya bırakılır. Bir dakika bir yüzü bir dakika diğer yüzü pişirilir. Ateş kısılır ve iki dakika daha pişirilir. Tavadan alındıktan sonra bir dakika bıçak dokundurmadan bekletilir.

  • LOKUM ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Et üç santim kalınlığında dilimlenir. Etler ay çiçek yağıyla yağlanıp üzeri tuzlanır. Yüksek ateşli tavada et üç dakika kadar pişirilir. Sonra ateş orta dereceye alınır ve etin içinin pişmesi sağlanır. Yeterince piştikten sonra iki dakika dinlendirilir.

  • IZGARA ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Öncelikle kasaba dövdürülen etimizin üzerine sarımsak, sirke ve zeytinyağı gezdirilir. Izgara yapılacak aparat güzelce yağlanır. Etler dizilir. Önlü arkalı etler yumuşayıp kızarana kadar pişirilir. Yanında mevsim salatası ve közlenmiş biber, soğan ve sarımsak ile servis yapılır.

     

  • KEMİKLİ ET NASIL PİŞİRİLİR?

    Kemikli et tencereye sığacak şekilde parçalara bölündükten sonra geniş bir tencereye alınır. İlk önce kısık ocakta kemikli et bıraktığı suyu çekene kadar kavrulur. Kavrulan etin üzerine yedi su bardağı kaynar su eklenir. Kuru soğanın kabukları soyulur ve birkaç parçaya bölünür. Diğer sebzeler de aynı şekilde soyularak iri iri doğranıp tencereye eklenir. Karabiber, tuz ve kırmızı pul biber ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır. Normal tencerede bir saat, basınçlı tencerede ise yarım saat kadar pişirilir. Pişme süresi tamamlanınca etin pişip pişmediği kontrol edilir. Piştikten sonra içine limon suyu eklenir.

  • ET SOTE NASIL PİŞİRİLİR?

    Tavaya sıvı yağı alınır ve ocakta soğanlar pembe olana kadar sotelenir. Et ilave edilerek kavrulur. Suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirilir. Suyunu çeken etin içine önce domatesler ilave edilir ve domatesler suyunu çekene kadar pişirilir. Sonra doğranmış sivri biberler ilave edilir. Biberler sote edildikten sonra tuz ve karabiber eklenir. İki bardak sıcak su eklenerek kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişmeye bırakılır. Pişen et soteye son olarak kekik ilave edilir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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