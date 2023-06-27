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Ustası sırrını paylaştı: Pastane usulü soğuk baklava tarifine bayılacaksınız!

Kurban Bayramı için hafif bir lezzet! Ustası sırrını paylaştı: Pastane usulü soğuk baklava tarifi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlık telaşına kapılanlar şimdiden 'hangi tatlıyı yapsam' diye düşünmeye başladılar. Bayramların en güzel yanlarından birisi de misafirlere ikram edilen tatlılar oluyor. Kurban Bayramı'nda ise etin yanına ağır şerbetlerin yanı sıra hafif bir lezzet arıyorsanız soğuk baklava tarifi tam size göre! İşte ustasından pastane usulü soğuk baklava tarifi...

Giriş: 27.06.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Evde soğuk baklava tarifi, Kurban Bayramı'nda etin yanına servis edebileceğiniz harika bir seçenek olacak. Üstelik soğuk olmasıyla da sıcak havalarda içinizi serinleterek damaklarda hoş bir tat bırakacak. Şerbetli tatlıların ağırlığını istemiyorsanız hafif sütlü tadıyla soğuk baklava tarifi harika bir seçenek olacak. Üstelik yapımı da oldukça kolay. "Evde soğuk baklava nasıl yapılır?" diyenler için lezzet garantili içinizi ferahlatacak ustasından pastane usulü soğuk baklava tarifi sizlerle…

  • SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

    Malzemeler

    Ustaları kıskandıracak evde soğuk baklava tarifi için gerekli olan malzemeler aşağıdaki gibidir:

    Baklava için:

    1 paket baklavalık yufka

    300 gram tereyağı

    300 gram ceviz içi (ince çekilmiş)

  • Şerbeti için:

    3 su bardağı süt

    2 su bardağı toz şeker

    1 paket vanilya (varsa 1 yemek kaşığı konsantre süt)

    1 su bardağı su

  • Üzeri için:

    1 yemek kaşığı süt tozu (kakaolu)

    80 gram sütlü çikolata(1 tablet) (buzlukta beklesin)

  • EVDE SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

    Öncelikle şerbet için bir tencereye şeker ve su eklenerek kaynamaya bırakılır. Kaynama işlemi gerçekleştikten 5 dakika sonra ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Daha sonra küçük bir sos tavasına veya küçük bir tencerede tereyağı eritilir.

    Yağ erirken üzerinde oluşan köpükler bir kaşık yardımı ile alınır. Yağ eridikten sonra ocaktan alınır ve üzerine sıvı yağ eklenerek karıştırılır.

    Tezgaha serilen baklava yufkasının üzerine kullanılacak olan fırın kabı, kenar kısımlarına denk gelecek şekilde yerleştirilir ve kenarları bıçak ile kesilir. Ardından fırın tepsisi bir fırça yardımı ile yağlanır. Baklava yufkasından bir adet alınarak fırın kabına yerleştirilir. Üzerine daha önce kenarlardan kesilmiş olan yufka parçalarından yerleştirilir. Ardından yufkanın her yeri yağlanır.

  • Baklava yufkalarının yarısı, aynı işlem tekrar edilmek şartıyla üst üste yerleştirilir. Ardından baklavanın ara malzemesi serpilir.

    Ara malzeme için istenilen malzeme kullanılabilir (fındık, fıstık, ceviz vs). Hazırlanan baklavanın bu aşamasına gelindiğinde fırın 170 derecede ısınmak üzere açılır.

    Ara malzeme eklendikten sonra diğer yufkalar, ilk aşamada yapılan işlemler takip edilerek üst üste yerleştirilir ve en üste de yağ sürülür. Yufkaların yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra yufkaların kenarında kalan malzemeler kesilir.

  • Hazırlanan baklava, istenilen boyutlarda kesilir. Önceden 170 derecede ısıtılmış olan fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişirilir. Baklava pişerken, önceden hazırlanan şerbete süt ilave edilir ve karıştırılarak bekletilir.

    Kızaran baklava fırından çıkarılır ve ilk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekletilir. Ardından şerbet, baklavanın her yerine gelecek şekilde gezdirilir. Baklavanın şerbeti çekmesi için 1 saat kadar bekletilir.

    Daha sonra kakao ve süt tozu karıştırılarak bir süzgeç yardımıyla baklavanın her yerine gezdirilir. Buzdolabına beklemeye alınır. Bekleme işlemi tamamlandıktan sonra üzeri toz fıstık ve çikolata rendesi ile süslenerek servis edilir. Soğuk baklava hazır. Afiyet olsun.

  • PASTANE USULÜ SOĞUK BAKLAVANIN PÜF NOKTALARI

    Soğuk baklavanın daha lezzetli ve kıvamlı bir şekilde yapılabilmesi için bazı püf noktaları bulunuyor.

    Eritmiş olduğunuz tereyağının köpüğünün alınması oldukça önemlidir. Böylece baklava pişerken tereyağının yanması engellenmiş olacak.

    Baklava yufkası ince ve nişastalı olması nedeniyle kısa sürede kuruma yapacaktır. Bu nedenle kurumayı önlemek için üzeri bir bez ile kapatılabilir. Fakat bunu yaparken hava almasını sağlamanız oldukça önemlidir.

    Baklava hazırlanırken yufkaların her katını yağlamanız, baklavanın kabarmasını sağlayacaktır.

    Fırının önceden ısıtılması, baklavanın kıvamında pişmesini sağlayacaktır.

    Kullandığınız kakaonun acılığını sevmiyorsanız, kakaoya süt tozu ekleyebilirsiniz.

    Şerbetin baklavanın her yerine gelmesine dikkat etmelisiniz.

    Baklavanın buzdolabında bekletilerek servis edilmesi, lezzetinin anlaşılabilmesi için oldukça önemlidir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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