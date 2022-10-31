EN ÇOK İZLENİLEN DİJİTAL PLATFORM BELLİ OLDU!

Türkiye’de en çok izlenen platformlar arasında Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus yer alıyor. Bu üç dijital yayıncı arasında her geçen gün rekabet giderek artıyor. Netflix’in artan fiyatlarına rağmen, milyonlarca kullanıcıyı da ekranlara kilitlemeyi başarıyor.

Bu başarısından sonra diğer dev dijital şirketlerinden Amazon Prime ve Disney Plus kendi ürünlerini ortaya koyarak sahneye çıktı. Böylece Netlix pazarın tek hakimi olmaktan çıktı ve çetin bir rekabet süreci başladı.