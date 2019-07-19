Oğlak burcu nasıl baba olur?(23 Aralık-20 Ocak)

O tam bir babadır. Saygı ve itaat bekleyecek, karşılığında fedakar ve dürüst olacaktır. Onlar çocuklarını şımartmazlar gerektiğinde cezalandırmayı bilirler. Çocukların görevlerini yapıp yapmadıklarına dikkat edecektir ama onların faaliyetlerine de izin verecektir. Hatta Oğlaklar dede olduklarında çok genç görünmeleri ve hissetmeleri sayesinde torunlarıyla da iyi irtibat içinde olurlar. Çocuklarının da kendi gibi güvenilir olmasını isterler.

Şarkıcı, söz yazarı ve aktör olan John Legend Oğlak burcu bir baba.