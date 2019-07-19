19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koç burcu nasıl baba olur? (21 Mart - 20 Nisan)
Koçlar sıcak ve eğlendirici babalardır. Çocuklarıyla arkadaş gibi gezip tozmayı, eğlenmeyi sever. Bebeğiniz için isteyebileceğiniz müşfik, gururlu, sıcak babadırlar.
İki oğul babası ünlü şarkıcı Emre Altuğ Koç burcu.
Boğa burcu nasıl baba olur? (21 Nisan-21 Mayıs)
Boğa burcu erkekleri sevecen, sıcak, sempatik ve sabırlı babalardır. Çocukları için rahat bir gelecek hazırlamak isteyecektirler.
Sadece madde olarak fedakârlıkla kalmayıp zamanını, sevgisini ve ilgisini de çocuklarına adayacak yine de sıkı disiplin uygulama tarzından taviz vermeyecektir. Boğa babası öfkelendiğinde dikkatli olun.
Ünlü futbolcu David Beckham ile Cem Yılmaz ünlü Boğa burcu babalarından...
İkizler burcu nasıl baba olur? (22 Mayıs-21 Haziran)
Disiplinli bir baba değildir ama çocuklarla arası iyidir. Baskı yapmadan, arkadaş ve sırdaş olmayı bilen bir babadır. Kendi rutin bir yaşamdan hoşlanmadığı için çocukları ile ilişkileri de eğlenceli ve neşelidir. Bir gün eleştirdiği bir durumu başka bir gün takdir edebilir. Belki bu tezatlar çocukların kafasını karıştıracaktır ama ceza uygulamayı sevmeyen, eğlenceyi, macerayı seven bu baba çocukların hoşuna gidecektir. Tabii bazen verdiği sözleri değişken karakteri sebebiyle hatırlamayacaktır. Bu da verdiği sözleri tutmamasına sebep olacaktır. Çocuklar faaliyetlerine engel olmaz, ayağına dolanmazlarsa bu onu daha memnun edecektir. Bilinçli bir şekilde gayret edip çocuklara sevgisini göstermeye dikkat etmeli, yoksa tipik ikizler soğukluğu çocukları sevildiklerini düşünmekten alıkoyacaktır.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sevilen isimlerinden Prens William İkizler erkeği.
Yengeç burcu nasıl baba olur?(22 Haziran-23 Temmuz)
Sabırlı yapıları nedeniyle mükemmel baba olurlar. Çocuklarının bütün problemleriyle yakından ilgili olacaktır. Yengeçler sevdiklerinin kendilerine dayanmadan ayakta durduklarını gördüklerinde diğer burçların aksine hüzünlenirler. Çünkü o dayanak olma işini mutlulukla yapmaktadır, bu görevin bitmesi onu yalnızlaştırır, sevdiklerini kaybettiği andaki gibi hırçınlaşır, o aksi Yengeç olur. Onun çocuklarının büyüdüğünü kavrayabilmesi zordur ama imkânsız değildir. Mükemmel baba Yengeç, çocuklarına karşı çok hassas davranacak, onlarla çocukluklarını paylaşacaktır.
Hızlı ve Öfkeli serisinin ünlü oyuncusu Vin Diesel, 3 çocuk babası ve Yengeç burcu.
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