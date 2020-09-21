Ülkemizin her tarafı cennet gibi. İlk defa bu kadar güzel çekimler yaptık. 2 yıldır albüm olmadığı için çok özenli bir çalışma oldu. Şarkıların toparlanması ve yirmi yıllık bir Hande Yener'i yansıtmak kolay değildi ama bunu başardık. Albümde çalışan herkes kendini aştı.