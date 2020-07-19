"MUTLULUK EVLENMEK DEĞİL"

Sevgilisi ile birlikte tatil planları yaptıklarını söyleyen Yener, tekne ya da ev tutacaklarını belirtti. Şarkıcı, evlilik sorularına ise, "Bence mutluluk evlenmek değil. Ben uzun bir ilişki seviyorum. Şu an her şey çok güzel gidiyor" dedi.