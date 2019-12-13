13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şarkıcı Hande Ünsal, bir radyo programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Ünsal, son şarkısı olan 'Daha İyi'nin hikayesini anlattı.
Sunucunun "Şarkın dijitallerde üst sıralara yerleşti, çok dinlenenler arasına girdi. 'Daha İyi' şarkısını ne düşünerek ve hedefleyerek yazdın?” sorusuna Hande Ünsal, şu yanıtı verdi:
"YAŞAYAN BİLİR O DUYGUYU"
Bu şarkıyı yazdığım gün insanlara çok dokunacağını biliyordum çünkü şarkıyı ağlaya ağlaya yazdım. Bu kadar duygunun yoğun olduğu bir şarkıda geri dönüşün de iyi olacağını hissediyordum. Bir dönem çok seyahat ediyordum hatta şarkıyı uçakta tamamladım. Havalimanında, ATM'lerin köşesinde telefona kaydettim şarkıyı. Sonra araba geldi, bizi aldı. O sırada arayıp ekipten birine söyledim telefonda şarkıyı. Şoför 'Kimin şarkısı? Çok güzel şarkı' demiş ekip arkadaşıma. Orada anladım. Anlık yazılmış, sözü, bestesi bir anda gelmiş ve bitmiş bir şarkı. Bazı şarkıların üzerinde 6 ay çalışıyorsun olmuyor. O yüzden bu benim için çok özel bir şarkı. Yaşayan bilir o duyguyu. Ben şarkıyı yazdığım dönem çok yoğun yaşadım.
"YANILGIYA DÜŞTÜĞÜM ZOR BİR DÖNEMDİ"
Şarkıcı, "Yoğun yaşadığın o duygu neydi?" diye soran sunucuya, "Evliydim, boşandım. Hengameli bir dönem geçirdim. Kendimi yalnız hissettiğim, yanılgıya düştüğüm zor bir dönemdi. Bir sürü şarkı yazdım. O dönemin sonlarında yazdığım şarkı da 'Daha İyi' şarkısıydı" şeklinde cevap verdi.
"ŞARKILARIMI BİLİP, İSMİMİ BİLMEYEN ÇOK İNSAN VAR"
Ünsal, şarkılarının kendisinden daha çok tanındığını şu sözlerle ifade etti:
Şarkılarımı bilip ismimi bilmeyen çok insan var. Geçen gün taksiye bindim, benim şarkılarım çalıyor arka arkaya. Taksiciyle sohbet oldu aramızda 'Çok mu seviyorsun bu şarkıları, neden dinliyorsun?' diye. Sonra 'Ben söylüyorum bu şarkıyı' dedim. 'Ya ben bu şarkıyı çok seviyorum ama sizin isminizi bilmiyorum' dedi.
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