Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal, yeni şarkısı "Daha İyi"yi dinleyicilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ünsal, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni hitini, "Hepimizin hayatında en az bir kez 'Çok seviyorum ama sevmesem daha iyi' dediği biri olmuştur. Ben gibi bu duyguyu yaşayan herkese daha iyi hissettirecek" sözleriyle müjdeledi.

Düzenlemesini Serkan Balkan, mix-mastering’ini Emre Kıral'ın yaptığı "Daha İyi"nin klibinde yönetmen koltuğuna oturan isim ise Onur Sarsıcı oldu.