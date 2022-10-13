"YAŞAMADIĞIMIZ AKSAKLIK KALMADI"

İlker Ayrık, "Filmimizin çekimleri üç yıl önce tamamlanmıştı. Kendini kayınpederine sevdirmeye çalışan bir adamın yaşadığı aksaklıkları konu alan filmimizin hikayesi gerçek oldu ve üç yıl boyunca yaşamadığımız aksaklık kalmadı. Evlenenler, çocuğu olanlar oldu bu süreçte. Mesela ben filmi tekrar izlediğimde, 'Üç yıl önce ne kadar gençmişim' dedim. Filmde bazı konular Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenememesi üzerineydi ama bu süreçte iki kere Fenerbahçe yenildi falan... Çok şey değişti arkadaşlar... Şaka bir yana; güzel bir film bekliyor sinema sevenleri. Genel izleyici kitlesi ve herkes ailece gönül rahatlığıyla izleyebilir. Çekimlerin çoğu KKTC'de yapıldı. Uçak sahnelerimiz var, çoğu gerçektir. 1-2 hafta prova yaptık, bu sahneleri çekebilmek için. Kıbrıs şivesini de kaptık bir güzel. Mesela ben döndüğümde bir 10 gün daha şiveli konuşmaya devam ettim. Dijital platformda yayınlamak istemedim çünkü sinema sektörü büyük bir aile. Büyük bir mecra ve bu filmden herkesin nasiplenmesini istedim. Gişesi bol olsun" dedi.