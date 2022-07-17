Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Hande Soral'dan Ali paylaşımı: Korumasız gezmiyoruz - Magazin haberleri

Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz

Geçtiğimiz ay oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Hande Soral'dan yeni fotoğraf geldi. Ünlü oyuncu bebeği ve köpekleriyle birlikte çekilen karesini "Korumasız gezmiyoruz" notuyla yayınladı

17.07.2022 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 5 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz ay ilk çocukları Ali'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Soral'dan yeni anne-oğul pozu geldi.

  • "4 AŞK TEK FOTO"

    Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen ünlü oyuncu, bebeği ve köpekleriyle birlikte çekilen fotoğrafını "Korumasız gezmiyoruz." notuyla paylaştı. Hande Soral'ın gönderisine eşi İsmail Demirci de "4 aşk tek foto..." yorumuyla karşılık verdi. 

  • AİLE İLE AYNA POZU

    "Gözümü her açtığımda Ali'yi görmek çok güzel bir duygu..." açıklamasını yapan Soral, daha önce de oğlu Ali ile aynada verdiği pozunu paylaşmıştı.

  • "BİR RÜYANIN İÇİNDEYİM!"

    Soral, geçtiğimiz ay oğluyla birlikte hastane odasında çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamıştı. Hande Soral, duygularını, "Bir rüyanın içindeyim bir haftadır..." diyerek, dile getirmişti.

  • "ELİMİ TUTMASAYDIN BAŞARAMAZDIM"

    Ünlü isim ayrıca eşine, "Sen İsmail Demirci... Yanımda olmasaydın, elimi tutmasaydın başaramazdım. Gözlerine her baktığımda bana olan inancını hissetmekti tek gücüm. Çok seviyorum..." sözleriyle seslenmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.