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Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride kaldı. 2023’ün bitimine günler kala, yeni yılla ilgili hepimiz büyük bir heyecan ve umut içerisindeyiz. Peki 2024 yılında burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Hande Kazanova, yıllık burç yorumlarını, Habertürk'ten Bilge Tunçer'e anlattı.

Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları Haberi Görüntüle

İşte Hande Kazanova’nın Yengeç, Aslan ve Başak burçları için öngörüleri...

2024 YILI TUTULMA TARİHLERİ...

25 Mart 2024 – Terazi burcunda Ay Tutulması

8 Nisan 2024 – Koç burcunda Güneş Tutulması

18 Eylül 2024 – Balık burcunda Ay Tutulması

2 Ekim 2024 – Terazi burcunda Güneş Tutulması

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI

Yengeçler ve sevgili Yengeç burçları, 2024 yılında sosyal çevreniz çok aktif. Bolca yeni insanlarla tanışacaksınız. Örneğin bu dönem partilere üye olabilir, STK’ya yazılabilir, derneklere girebilirsiniz.

Organizasyonel işlerin içerisinde olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bu durum Yengeçlerin yapısına aykırı aslında. Çünkü onlar daha fazla kendi özelini yaşamak ve evinde, ailesiyle birlikte olmak isteyen bir burç.

Ama bu sene hayat sizlere “Evde durma. Evde sıkıntı ve problemler olabilir. Al başını arada bir çık, yeni insanların arasına katıl. Yeni insanlarla tanışacaksın. Bu insanlar sana faydalı olacak” diyor.

En azından böyle düşünürseniz kafanızı rahatlatabilir ve olayları çok rahat toplayabilirsiniz. Yılın ikinci yarısı 26 Mayıs’tan sonra kendi iç dünyanıza çekildiğiniz ama bir yandan da meraklı taraflarınızı öğrenmek isteyeceğiniz alana yönelerek besleyeceksiniz.

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Eğer bir davanız varsa hukuki bir sürecin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Aldığınız bir eğitim varsa, eğitimle ilgili bir girişiminiz varsa bununla ilgili bazı sonuçlar da karşınıza gelebilir.

Ağustos ve aralık ayları biraz sıkıntılı geçebilir. Bu noktada dikkatli olmanızda fayda var. Ama hem gelecek planları, hem seyahatler, hem ticari faaliyetler konusunda hayat sizi destekliyor.

Şunu söyleyebilirim. Satürn hangi burçtaysa o burcu destekler. Satürn su elementinden Balık burcunda olduğu için su elementlerini destekleyen bir noktada. O yüzden Yengeçler ve Akrepler diğer burçlara göre kalıcı adımlar ve istediklerini gerçekleştirme anlamında şanslılar.

O yüzden de “Satürn beni mahvetti” lafını asla Yengeçler için kabul etmiyorum. Tam tersi bu sene sorumluluklarınızı alırsanız hayat sizin için çok güzel ilerleyecek.

Seyahat, eğitim, yabancı insanlar, sosyal medya, radyo, televizyon aslında gelecek planlarınızı oluşturduğunuz alanlarda hayat size sorumluluklar verecek. Eğer bu sorumlulukları isteyerek, gülerek, eğlenerek kabul ederseniz zorlanmayacaksınız.

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Parayla ilgili konularda değişip dönüşüyorsunuz. Bu sene kariyere odaklanıyorsunuz. 8 Nisan’da önemli bir tutulma var. Bu tutulma kariyerinizde bir şifalanma etkisini getirecek. Yengeçlerin kariyer yolculuklarında olumlu anlamda hızlı gelişmeler yaşanabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI

Bu sene kariyer ve meslek konularında bana kalırsa Aslan ve Başakları konuşacağız. Çünkü kariyerde, iş hayatında kendilerini gösterecekleri bir dönem.

Aslan burçları iş hayatlarında stabil koşullar oturtmak istiyorsunuz. Çünkü 2018 yılından bu yana bu konuları oturtmak çok da kolay değildi. Şimdi artık hayat sizleri biraz daha sağlamlaştırıyor.

Bu sene topluma en fazla fayda sağlayacak, göz önünde olacak ve en fazla konuşacağımız isimler Aslan burcu olacak. Bu, dizilerde izlediğimiz oyuncular da olabilir, haberde görünen bir kişi de olabilir.

Yılın ikinci yarısı 26 Mayıs’tan sonra çevre değişimlerine açıksınız. Yer değişikliği, muhit değişikliği, ülke ya da iş değişikliği yapabilirsiniz.

Çevreniz değişecek. Belki de her zaman gittiğiniz kuaföre, her zaman gittiğiniz bakkala gitmeyeceksiniz. Aktiviteler, davetler, organizasyonlardan yana şans ve fırsatlar sizleri bekliyor.

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Parayla ilgili konular da oldukça önemli. Ortak parasal konulara önem vermeniz gerekiyor. Bu sene Aslan burçları, borç vermesin, kimse için borç almasın ya da kefil olmasın. Çünkü burada sıkıntı ve problemler olabilir.

Parayla ilgili konularda uzun zamandan beri gerçekçi davranamıyordunuz. Oysa bazı parasal konularda daha gerçekçi olmayı öğreneceksiniz. Neyi yapamadığınızı fark edeceksiniz.

Ancak ağustos ve aralık aylarını ayrı tutuyorum. Çünkü burada iki gezegenin çok ciddi birbiriyle etkisi olacak ve parasal konularda yanıltıcı etkiler devrede olabilir. Mesela yatırım yapıyorsanız, borsada spekülatif bir yatırımınız varsa bu dönem dikkatli olmakta yarar var.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARI

Başak burçları 2024 yılında seyahat alanlarınız çok açık. Bolca seyahat edebilir, yeni insanlarla karşılaşabilirsiniz. Öğrenmeye çok açıksınız.

Bizi takip eden öğrenci Başaklar varsa çok güzel fırsatlarınız var. Örneğin ders ya da sınavdan yana güzel gelişmeler altında olacaksınız. Yılın ilk yarısı Başaklar bu anlamda şanslısınız. Fakat yılın ikinci yarısı Terazi ve yükselen Teraziler bu şansı alacaklar. Başaklar, Teraziler, Balıklar ve Koçlar öğrenim ile ilgili konulardan yana bu sene şanslılar.

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Satürn Başakların ikili ilişkiler ve özel hayatlarında dolaşmaya başladığı için bu konular önemli.

“İki yıl boyunca ilişkiden beklentim nedir?”, “Doğru bir ilişki içerisinde miyim?” gibi sorular soracaksınız kendinize.

Daha sağlam, daha oturaklı, belki yaşça daha olgun bir partnerle evliliğe adım atabilirsiniz. Ya da ilişkilerinizde böyle bir insana ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer 2012 yılından bu yana ya da geçtiğimiz dönemde inişli çıkışlı, fedakarlık gösterdiğiniz bir ilişkiniz varsa gerçekliklerle yüzleşeceksiniz. Çünkü Satürn orada “Ben artık gerçekleri görmeni istiyorum” diyecek.

O yüzden de Başak burcunun bunu görmesi gerekiyor. Fakat hiç tedirgin olmayın. Çünkü Satürn, önümüzdeki dönem size ilişkiler anlamında çok kalıcı işler, sağlam adımlar da verecek. Mesela işbirlikleri ya da yeni bir insanla tanışma gibi…

Parasal konular önemli. “Param yetecek mi?” gibi endişeler duyabilirler ancak endişelenmeyin. 8 Nisan’da elinize bir para geçebilir. Başkaları için bir şeyler yapmayı da ihmal etmeyin.

27 Aralık Çarşamba günü; Terazi, Akrep ve Yay burçlarını paylaşacağız...