"ÖNEMLİ OLAN SENARYO"

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ekranlara ne zaman döneceksiniz?" sorusuna, "Doğru zamanda doğru iş olsun istediğim için biraz bekliyorum. Senaryonun içime sinmesi gerekiyor. Dijital veya televizyon olsun diye ayrım yapmıyorum. Benim için önemli olan senaryo" yanıtını verdi.