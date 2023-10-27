Hande Erçel'in özel paylaşımları artık paralı! Ücreti bakın ne kadar!

Sosyetenin gözde isimlerinden biri olan Hakan Sabancı ile bir süredir mutlu bir ilişkisi olan Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden abonelik sistemine geçmeye hazırlanıyor. Özel fotoğraflarını paylaşacak olan Erçel'in abonelik ücreti bakın ne kadar...