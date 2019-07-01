Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile geçtiğimiz sene nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti.

"BİZ ANNE VE BABA OLUYORUZ!"

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren Gamze Erçel, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Erçel, "Küçük bir sürprizimiz var. Yani şimdilik çok küçük... Şu an inanılmaz heyecanlı ve sabırsızız. Biz anne ve baba oluyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Gamze Erçel'in 16 haftalık bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Erçel, "Bugün 16. hafta! Göbeğim büyüyor ve onu seviyorum. Elbisem bir ipucu. Evet bir kız! Ben zaten bir kız bekliyordum" ifadelerini kullandı. Erçel'in paylaşımı çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

HAMİLE POZU

Erçel, geçtiğimiz günlerde havuz başında çekilen pozunu takipçileriyle paylaşmıştı. Karnı belirginleşen Erçel'in pozu çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu almıştı.