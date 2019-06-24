Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile geçtiğimiz sene nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti. İkilinin nikah şahitliğini Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve çiftin yakın arkadaşları Burcu Özberk yapmıştı.

"KÜÇÜK BİR SÜRPRİZİMİZ VAR"

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren Gamze Erçel, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Erçel, "Küçük bir sürprizimiz var. Yani şimdilik çok küçük... Şu an inanılmaz heyecanlı ve sabırsızız. Biz anne ve baba oluyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

"KÜÇÜK BEBEK BÜYÜYOR"

Gamze Erçel'in bebeği 14 haftalık oldu. Kalem Adası'nda tatil yapan Erçel, belirginleşmeye başlayan karnını tutarak verdiği pozu, "Küçük bebek büyüyor" notuyla takipçileriyle paylaştı. Erçel'in pozu çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

"ACELE ET KÜÇÜK FASULYE"

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de tatil yapan Erçel, belirginleşmeye başlayan karnını tutarak verdiği pozu ise, "Acele et küçük fasulye ve buraya gel!" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.