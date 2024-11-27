Hande Erçel ile Hakan Sabancı yurda döndü: Her şey harikaydı
31'inci yaş gününü sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Mısır'da kutlayan Hande Erçel, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Gazetecilerin kendisi için aldığı pastadaki mumları üfleyen Erçel, tatiliyle ilgili "Çok güzel geçti, her şey harikaydı" dedi
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Hande Erçel, yaş gününü sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte gittiği Mısır'da kutlamıştı. Erçel ile Sabancı, yurda döndü.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Erçel ile Hakan Sabancı, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.
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"TATİLİMİZ ÇOK GÜZEL GEÇTİ"
Havalimanı'nda gazetecilerin kendisi için aldığı pastadaki mumları üfleyen Hande Erçel, tatilinin nasıl geçtiği sorulması üzerine; "Tatilimiz çok güzel geçti, her şey harikaydı" ifadelerini kullandı.
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"NE DİYEBİLİRİM Kİ"
Hande Erçel, ayrıca gazetecilerin, Hakan Sabancı'nın ağabeyi Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ile ilgili olarak, "Nazlı hanım yakın dostluğunuz hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine; "Ne diyebilirim ki... Her şey çok yolunda" diyerek memnuniyetini dile getirdi ve teşekkür etti.