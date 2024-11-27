Hande Erçel ile Hakan Sabancı yurda döndü: Her şey harikaydı

"NE DİYEBİLİRİM Kİ"

Hande Erçel, ayrıca gazetecilerin, Hakan Sabancı'nın ağabeyi Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ile ilgili olarak, "Nazlı hanım yakın dostluğunuz hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine; "Ne diyebilirim ki... Her şey çok yolunda" diyerek memnuniyetini dile getirdi ve teşekkür etti.