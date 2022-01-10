Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hande Erçel'den 'Aylin Erçel' paylaşımı: Çok özledim anneciğim

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanser sebebiyle kaybetmişti. Sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulunan Erçel, "Bir kelebek öptü boynumdan... Çok özledim anneciğim..." ifadelerini kullandı

10.01.2022 - 15:43 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirmişti.

  • Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık annesine duyduğu özlemi dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, duygusal bir yazı daha kaleme aldı.

  • "BİR KELEBEK ÖPTÜ BOYNUMU"

    Hande Erçel, annesi ile birlikte çekildiği bu fotoğrafını,"Bir Kelebek öptü boynumu... Çok özledim anneciğim." notuyla yayınladı. 

    Erçel'in gönderisine; Evrim Doğan, Şükran Ovalı ve Bensu Soral gibi ünlü isimler, çiçek ve kalp emojisi koydu.

  • "ANNEMİN KAZAĞI..."

    Geçtiğimiz haftalarda Mardin'e giden ünlü isimin, ayna karşısında çekildiği fotoğrafındaki detay ise takipçilerini duygulandırmıştı. Hande Erçel, annesinin kazağı ile objektif karşısına geçmişti.

    Fotoğrafa kayıtsız kalmayan Gamze Erçel de kardeşinin paylaşımına, "Annemin kazağı..." şeklinde yorumda bulunmuştu.

  • "DİK DURMAYI ANNEMDEN ÖĞRENDİM"

    Hande Erçel, daha önce hayattaki ilham kaynağının kanserle mücadele eden ve 2019'da vefat eden annesi Aylin Erçel'in olduğunu söylemişti.

    Ünlü isim, annesi için, "Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.