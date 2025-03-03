Hande Erçel: Ayrılık yok
İki yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrıldığı ileri sürülmüştü. Yurt dışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Erçel, konuyla ilgili olarak; "Ayrılık yok, her şey yolunda" diyerek iddiaları yalanladı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. İtalya'dan dönenen oyuncu, seyahatinin hem iş hem de tatil amaçlı olduğunu belirterek; "Davetli olarak gittim geldim, güzel bir tatil de yapmış oldum" dedi.
AYRILIK İDDİALARINA YANIT
İki yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile birlikteliğin bittiği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Hande Erçel; "Ayrılık yok, her şey yolunda" diyerek söylentilere son noktayı koydu.
"BU DA BENİM ÖZELİM"
Hande Erçel ayrıca Hakan Sabancı ile evlilik sorularına da; "O kadarı da bana kalsın. Bu da benim özelim" dedi.