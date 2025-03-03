Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. İtalya'dan dönenen oyuncu, seyahatinin hem iş hem de tatil amaçlı olduğunu belirterek; "Davetli olarak gittim geldim, güzel bir tatil de yapmış oldum" dedi.

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AYRILIK İDDİALARINA YANIT

İki yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile birlikteliğin bittiği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Hande Erçel; "Ayrılık yok, her şey yolunda" diyerek söylentilere son noktayı koydu.

"BU DA BENİM ÖZELİM"

Hande Erçel ayrıca Hakan Sabancı ile evlilik sorularına da; "O kadarı da bana kalsın. Bu da benim özelim" dedi.