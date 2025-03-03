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        Haberler Magazin Hande Erçel: Ayrılık yok - Magazin haberleri

        Hande Erçel: Ayrılık yok

        İki yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrıldığı ileri sürülmüştü. Yurt dışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Erçel, konuyla ilgili olarak; "Ayrılık yok, her şey yolunda" diyerek iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 08:28 Güncelleme: 03.03.2025 - 08:28
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        "Ayrılık yok"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. İtalya'dan dönenen oyuncu, seyahatinin hem iş hem de tatil amaçlı olduğunu belirterek; "Davetli olarak gittim geldim, güzel bir tatil de yapmış oldum" dedi.

        AYRILIK İDDİALARINA YANIT

        İki yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile birlikteliğin bittiği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Hande Erçel; "Ayrılık yok, her şey yolunda" diyerek söylentilere son noktayı koydu.

        "BU DA BENİM ÖZELİM"

        Hande Erçel ayrıca Hakan Sabancı ile evlilik sorularına da; "O kadarı da bana kalsın. Bu da benim özelim" dedi.

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        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı

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