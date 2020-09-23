Cemiyet hayatının tanınan ismi Hande Demir, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Demir, bir süre tek başına mağazaları dolaştı.

Sosyetik güzel, alışveriş esnasında karşılaştığı dostlarıyla ayaküstü sohbet ederken görüldü. Hande Demir, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binerek oradan uzaklaştı.

Öte yandan Hande Demir, Erdinç Acar'dan 10 Temmuz'da Beykoz Adliye'sinde tek celsede boşanmıştı. İkilinin, 13 yaşında Aslan, 8 yaşında Masal ve 7 yaşında Mavi adında üç çocuğu bulunuyor.