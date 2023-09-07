Hande Baladın doğum gününü kutladı! Başarılı voleybolcunun sade tarzına beğeni yağdı!

Avrupa Şampiyonluğu unvanını alarak altın madalya ve kupayı ülkemize getiren Filenin Sultanları, Japonya'ya gitmek için gün sayıyor. Takımın en skorer isimlerinden biri olan Hande Baladın, olimpiyat elemelerine gitmeden önce yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.