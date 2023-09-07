Hande Baladın doğum gününü kutladı! Başarılı voleybolcunun sade tarzına beğeni yağdı!
Geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile final maçına çıkan ve 3-2'lik bir skorla galibiyet alarak altın madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları ülkeye geri döndü. Takımın skorer oyuncularından Hande Baladın, kendisine verilen 3 günlük izinde yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
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Avrupa Şampiyonluğu unvanını alarak altın madalya ve kupayı ülkemize getiren Filenin Sultanları, Japonya'ya gitmek için gün sayıyor. Takımın en skorer isimlerinden biri olan Hande Baladın, olimpiyat elemelerine gitmeden önce yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
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Hande Baladın'ın doğum günü kutlamasına Sadakatsiz'de rol alan Berkay Ateş damga vurdu. Ünlü oyuncu Filenin Sultanları'ndan Simge Aköz ile bir süredir ilişki yaşıyor.
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Berkay Ateş de sevgilisi ve arkadaşı Hande Baladın'ın pozlarını "Dünyanın ve Avrupa'nın en iyileri mi" notuyla paylaştı.
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Doğum gününde sade bir kombin seçen Hande Baladın'a hayranlarından binlerce övgü dolu yorum geldi. Baladın, bugün antrenmanlara çıkmaya başlayacak sonrasında 2024 Paris Olimpiyat eleme maçları için takımla birlikte Japonya'ya gidecek.
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İşte Hande Baladın'ın doğum günü kutlamasından kareler...
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