"EVLİLİK İKİNCİ PLANDA KALDI" DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, konu ile ilgili konuşmuştu.

Evliliğin kendileri için ikinci planda olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Dinç, Leon ve ben zaten bir aile olduk. O yüzden evlilik biraz ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, her şey bittikten sonra olacak. Yazın da Bodrum'da gidip, biraz tatil yaparız" demişti.