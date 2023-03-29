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Hande Ataizi: Herkesin psikolojisi gibi - Magazin haberleri

Hande Ataizi: Herkesin psikolojisi gibi

Son dönemde dünyanın dengesinin değiştiğini ifade eden Hande Ataizi, buna ülkemizde ardı ardına yaşanan felaketleri de örnek olarak gösterdi. Ataizi, "Sadece deprem değil, son olarak sel felaketi... Artık yani her şey üst üste geldi. Herkesin psikolojisi ne kadar iyiyse benimki de o kadar" dedi

Giriş: 29.03.2023 - 08:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hande Ataizi de herkes gibi...
    Önce pandemi, sonra da deprem.
    Hemen ardından da sel... 

    İşte bütün bu yaşananların psikolojimizi nasıl etkilediği merak ediliyor. Bu konuda uzmanlar fikirlerini dile getiriyor, yapılması gereklenler konusunda uyarılarda bulunup tavsiyelerde bulunuyor. Uyarıları ne kadar dikkate alıyor, tavsiyelere ne kadar kulak asıyoruz bilinmez ama son zamanlarda "Nasılsın?" sorusuna verdiğimiz cevap hep aynı; "Herkes gibiyim."

    İşte bu cevap, aslında psikolojimizin ne düzeyde olduğunu en iyi şekilde gözler önüne seriyor.  

     

  • "HER ŞEY ÜST ÜSTE GELDİ"

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Ataizi, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Annesi Nermin Çelen'in Kalamış'tan Nişantaşı'na taşındığını ve komşu olduklarını söyleyen Ataizi, "Şimdi komşu olduk. Ben de muhabbete geldim" dedi.

    Son dönemde dünyanın dengesinin değiştiğini ifade eden Hande Ataizi, buna ülkemizde ardı ardına yaşanan felaketleri de örnek olarak gösterdi.

    Hande Ataizi, "Sadece deprem değil, son olarak sel felaketi... Artık yani her şey üst üste geldi. Herkesin psikolojisi ne kadar iyiyse benimki de o kadar yani. Eskisi gibi eğlenceli bir hayat kalmadı. İşimize gidiyoruz, arada arkadaşlarımızla iki yemek, o kadar" şeklinde konuştu.

  • "İNSAN TEDİRGİN OLUYOR"

    Ünlü oyuncu, olası bir İstanbul depremi için herkes gibi kendisinin de tedirgin olduğunu ve bu nedenle oturduğu apartmandaki kat sahipleriyle binanın sağlam olup, olmadığını kontrol ettirdiklerini anlattı.

    Hande Ataizi, "Tabii insan ister istemez tedirgin oluyor. Biz de apartmanı kontrol ettirdik, Allah'tan bir şey çıkmadı. Annemin oturduğu apartman dairesi de sağlam çıktı. O anlamda içim rahat ama artık evde olacağımız da garanti değil" ifadelerini kullandı.

  • "ÇOK DEĞİŞİK BİR KARAKTER OLDU"

    Hande Ataizi, ayrıca sinema filmi olarak çekilen 'Aşkı Memnu'nun çekimlerinin başladığını ve canlandırdığı 'Firdevs' karakterini çok sevdiğini söyledi.

    Ataizi, daha önce aynı karakteri oynayan Nebahat Çehre ile performansının karşılaştırılacağının hatırlatılması üzerine ise, "Güzel gidiyor çekimler, çok değişik bir karakter oldu benimki, bu zamana kadar benim olmadığım... Ben karakteri sevdim. Filmde orijinalindeki dönemi çekmek zor, ona uygun tavır ve vaziyet olması lazım. Tabii herkesin kendi yorumu. Bir de yaş grupları farklı. 45 yaşında benim oynadığım 'Firdevs'. Değişik, güzel bir karakter oldu" açıklamasında bulundu.

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