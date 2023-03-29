Hande Ataizi de herkes gibi...

Önce pandemi, sonra da deprem.

Hemen ardından da sel...

İşte bütün bu yaşananların psikolojimizi nasıl etkilediği merak ediliyor. Bu konuda uzmanlar fikirlerini dile getiriyor, yapılması gereklenler konusunda uyarılarda bulunup tavsiyelerde bulunuyor. Uyarıları ne kadar dikkate alıyor, tavsiyelere ne kadar kulak asıyoruz bilinmez ama son zamanlarda "Nasılsın?" sorusuna verdiğimiz cevap hep aynı; "Herkes gibiyim."

İşte bu cevap, aslında psikolojimizin ne düzeyde olduğunu en iyi şekilde gözler önüne seriyor.