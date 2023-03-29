"HER ŞEY ÜST ÜSTE GELDİ"
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Ataizi, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Annesi Nermin Çelen'in Kalamış'tan Nişantaşı'na taşındığını ve komşu olduklarını söyleyen Ataizi, "Şimdi komşu olduk. Ben de muhabbete geldim" dedi.
Son dönemde dünyanın dengesinin değiştiğini ifade eden Hande Ataizi, buna ülkemizde ardı ardına yaşanan felaketleri de örnek olarak gösterdi.
Hande Ataizi, "Sadece deprem değil, son olarak sel felaketi... Artık yani her şey üst üste geldi. Herkesin psikolojisi ne kadar iyiyse benimki de o kadar yani. Eskisi gibi eğlenceli bir hayat kalmadı. İşimize gidiyoruz, arada arkadaşlarımızla iki yemek, o kadar" şeklinde konuştu.