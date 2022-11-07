Tatil gününü oğluyla geçiren Ataizi, basın mensuplarıyla sohbet etti. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen Hande Ataizi, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Ataizi, önceki gün Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen Leo ile birlikte görüntülendi.

Hande Ataizi, "Pastırma yazından son kalan güzel günleri kaçırmak istemedik. Şimdi parka gidip, Leo ile eğleneceğiz" diye konuştu.