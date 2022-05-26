Hande Ataizi'den Cem Davran açıklaması

"ŞUURSUZ BİR DÖNEMİM OLDU"

Ünlü oyuncu, Fatih Altaylı'nın, "Bir dönem magazin gündeminde çok gözüküyordun. Sonra o hayatı bıraktın. Bir Hülya Avşar bir de sendin." yorumuna karşılık, 'O zaman magazin çok daha başkaydı. O dönemde ben de 18 yaşında bir genç kızdım ve çok iddialı bir tipim de yoktu, manken değildim sonuçta... 2-3 fotoğrafta kendimi bambaşka görünce hafif bir şuursuzluk dönemim oldu. Belki de enteresan bir karakter olduğum için magazini üzerime çok çekmişimdir diye düşünüyorum." dedi.