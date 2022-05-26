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Hande Ataizi'den Cem Davran açıklaması: İyi bir ikiliydik!

Hande Ataizi'den Cem Davran açıklaması

Hande Ataizi, özel hayatı ve oyunculuk serüveniyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 'Mum Kokulu Kadınlar' adlı filmle tanındığını belirten Ataizi, ardından 'Ruhsar' adlı dizide başrolünü paylaştığı rol arkadaşı Cem Davran ile ilgili konuştu: "İyi bir ikiliydik"

26.05.2022 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Önceki gün 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Hande Atazi, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili merak edilenlerini anlattı.

  • "MEDENİ BİR ŞEKİLDE BOŞANDIK"

    Eski eşi Benjamin Harvey'den medeni bir şekilde boşandığını söyleyen 48 yaşındaki oyuncu, "Zaten olması gereken bu. Bir çocuğumuz var. Leon'un mutluluğu benim için esas. İyi ki doğurmuşum. Müziğe çok meraklı, piyano dersleri alıyor." dedi.

  • "CEM İLE ÇOK İYİ BİR İKİLİ OLDUK"

    İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ataizi, oyunculuk serüveniyle ilgili ise şunları söyledi:

    'Böyle mi Olacaktı' diye bir diziyle başladım. Asıl tanınmam ise 'Mum Kokulu Kadınlar'dı. 'Altın Portakal' aldım. Ardından da 'Ruhsar' ile devam ettim. Cem Davran ile çok iyi bir ikili olduk. Çok iyi karikatüristler yazıyordu diziyi. Pandemiden önce tiyatro sahnesine çıkıyordum. Oyun bakıyorum şu an sahnede olmak istiyorum.

  • "ŞUURSUZ BİR DÖNEMİM OLDU"

    Ünlü oyuncu, Fatih Altaylı'nın, "Bir dönem magazin gündeminde çok gözüküyordun. Sonra o hayatı bıraktın. Bir Hülya Avşar bir de sendin." yorumuna karşılık, 'O zaman magazin çok daha başkaydı. O dönemde ben de 18 yaşında bir genç kızdım ve çok iddialı bir tipim de yoktu, manken değildim sonuçta... 2-3 fotoğrafta kendimi bambaşka görünce hafif bir şuursuzluk dönemim oldu. Belki de enteresan bir karakter olduğum için magazini üzerime çok çekmişimdir diye düşünüyorum." dedi.

  • "İNSANLAR KENDİ HİSSETTİĞİ GİBİ DEĞİL, OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNDEN KONUŞUYOR"

    20 yıl öncesine göre Türkiye'deki renklerin çok solgunlaştığını belirten Ataizi, "Herkes kendi hissettiği gibi değil, olması gerektiği üzerinden konuşuyor. Kimse kendini çok açık etmek istemiyor; Düşünce, yaşam tarzı ve söylem anlamında... Kimseyi kınamıyorum tabi, herkes kendi seçimlerini yapıyor." ifadelerini kullandı.

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