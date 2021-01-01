Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda turlayan çifte, "Neler yapıyosunuz? şeklindeki soruya Hande Ataizi, "Hava bugün çok güzel gezmeye çıktık. Mağazalara falan bakacağız" dedi. Dinç Aydoğdu ise, "Bu havalar güzel ama barajlar boş, acilen yağmur yağması lazım. Böyle giderse susuz kalacağız." şeklinde konuştı. Hande Ataizi, muhabirlerin "Evlilik ne zaman?" sorusuna ise, "2021 yılında evlenme beklentisi içindeyiz" cevabını verdi.

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