Ayrıca sütün içinde çok fazla mineral ve vitamin bulunmaktadır. Bu da anne adayı ve bebeğe ihtiyaç duydukları desteği sağlar. Her hamile kadının günde yaklaşık 1000 mg kalsiyum alması gerekmektedir. En fazla ve hızlı vücuda kalsiyum sağlayan besin ise süttür. Bu nedenle anne adayları hamilelik süresince her gün süt içmeye devam etmelidir. Süt yalnızca kalsiyum açısından değil vücudun ihtiyacı olan D vitamini açısından da oldukça zengindir. Dolayısıyla hamilelerin süt tüketimi çok önemli ve gereklidir. Bu içeriğimizde hamilelikte sütün faydaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri sizler için derledik.

Hamilelikte Sütün Faydaları

Hamilelikte sütün faydaları saymakla bitmez. Çünkü anne karnında bebekler annelerinden beslenirler. Özellikle bebeklerin kemik gelişimi için kalsiyum olmazsa olmazdır. Anne adayı da bebeğini beslerken vücudunda kalsiyum kaybına uğramamak için düzenli olarak süt içmelidir. Süt içen anne adayları kemik erimesi sorunu yaşamazlar.

Diğer yandan pek çok hamile kadın bu dönemde diş ve diş etleri ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Günlük süt tüketimine önem veren hamile kadınlar dişleriyle ilgili sorun yaşamazlar. Genel olarak hem anne adayının hem de bebeğin diş ve kemik sağlığı sütle olumlu hale gelir. Hamilelikte sütün bir başka faydası da bebeklerin düşük doğum ağırlığıyla doğmasını engellemesidir. Ayrıca bazı gebelerin bebeklerinde çeşitli alerjik reaksiyonlar oluşmaktadır.

Yapılan araştırmalar düzenli süt tüketen kadınların bebeklerinde alerjinin daha az olduğunu saptamıştır. Hamilelik döneminde sütten tiksinen ya da süt içmeyi sevmeyen anne adaylarının en azından süt ürünlerini yeteri kadar tüketmesi aynı faydaları edinmelerini sağlamaktadır. Yine de hiç süt ve süt ürünü tüketemeyen hamilelere ise doktor kontrolünde kalsiyum desteği verilmelidir.

Hamilelikte Sütün Bebeğe Faydaları

Hamile kadınların bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmeleri oldukça önemlidir. Özellikle düzenli süt tüketmek anne adaylarının bebeklerinin yeteri kadar kilo almasını sağlamaktadır. Hamile kadınların düzenli süt içmesi çok önemli olmakla birlikte tabi ki yalnızca süt tüketimi beslenme için yeterli olmamaktadır.

Hamilelikte sütün bebeğe faydaları arasında öne çıkan bir diğer konuysa bebeğin kemik ve diş sağlığıyla ilgilidir. Bebeğin kemik yapısı anne karnında gelişmektedir. Anne yeteri kadar kalsiyum alırsa bebeğin de hem bağışıklık sistemi hem de kemik yapısı güçlü olmaktadır.

Hamilelikte sütün bebeğe faydaları saymakla bitmez. Çünkü bebeğin temel gelişimi için en fazla gereken kalsiyumdur. Kalp ve damar gelişimi ve kan pıhtılaşması ile ilgili konular yine annenin düzenli süt tüketimiyle ilgilidir.

Hamilelikte Sütün Zararları

Hamilelikte sütün anne adayına ve bebeğe sayısız faydası olmakla beraber bazı durumlarda hamilelikte sütün zararları da olabilir diye düşüneneler tamamen yanılıyor. Çünkü hamilelikte sütün hiçbir zararı yoktur aksine gerekli ve faydalıdır.

Hamilelikte Muzlu Sütün Faydaları

Hamilelikte muzlu sütün faydaları da merak edilmektedir. Muzun içindeki zengin potasyum sütün içinde olan kalsiyumla birleşince hem anne adayına enerji verir hem de onu gebelikte oluşabilen tansiyon sorunundan korur.

Gebelikte Ballı Sütün Faydaları

Gebelikte ballı sütün faydaları olabilir mi diye düşünenler kesinlikle haklıdır. Çünkü gebelik döneminde mide sorunlarıyla baş etmek, rahat uyku uyumak ve kalsiyum alabilmek için ballı süt çok faydalıdır.